Sara Tommasi: “Maria Sofia Federico? Rivedo me stessa, deve fermarsi!”/ “Dal p*rno non si torna indietro”

Sara Tommasi si rivede in Maria Sofia Federico e lancia un appello alla ragazza

Sara Tommasi ha deciso di lanciare un appello a Maria Sofia Federico, l’ex volto de Il Collegio che ha annunciato di voler entrare nel mondo del porno ed è approdata alla ‘Rocco Siffredi Academy’. Nel corso “Ho seguito attentamente il suo caso insieme a mio marito, ci siamo resi conto quanto fosse simile al mio – ha esordito Sara Tommasi nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo – Ma c’è da fare una differenza: io ero gravemente malata di bipolarismo e facevo uso di stupefacenti. La storia di Maria Sofia Federico sembra invece essere una scelta libera”.

Le Iene: Sara Tommasi racconta la sua malattia/ "La droga era la mia medicina…"

In merito al papà che ha provato a fermarla, Tommasi ha commentato: “Mi ha ricordato subito mia mamma. Lei fece di tutto per fermarmi, voleva evitare che facessi quel grandissimo errore”.

Sara Tommasi: “Sono completamente contraria alla scelta di Maria Sofia Federico”

In merito a coloro che accusano Rocco Siffredi di aver in qualche modo influenzato le scelte di Maria Sofia Federico, Sara Tommasi ha risposto: “Non penso che Rocco se ne sia approfittato, anche perché quando successe a me lui prese le mie parti e si rese conto che stavo male ed ero plagiata. – e ancora – Evidentemente su Maria Sofia Federico ha valutato bene e ha capito che la sua era una scelta libera.”

Sara Tommasi, a Sharm el-Sheikh col marito/ "Mi sento guarita, sono ancora fragile"

Motivo per il quale ha voluto inviare alla 18enne un messaggio proprio attraverso l’intervista: “Sono completamente contraria alla sua scelta, vorrei dirle di fermarsi perché è un errore che si porterà avanti tutta la vita. Perché da certe cose, purtroppo, non si torna più indietro”. Sara Tommasi, che ha superato la dipendenza dalle sostanze stupefacenti e ha combattuto con una forma acuta di bipolarismo, oggi vive una vita tranquilla insieme al marito Antonio Orso: “Oggi sto bene, mi sento finalmente di nuovo in forma. Ho superato il periodo brutto.”

LEGGI ANCHE:

SARA TOMMASI, ASSOLTI IMPUTATI ACCUSATI DI STUPRO/ “Non farò appello”. L'ex manager…

© RIPRODUZIONE RISERVATA