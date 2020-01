SARA VARONE, EX STEFANO BETTARINI/ “Lei mi ha querelato e io ho vinto la causa”

Resterà negli annali della Tv quella conversazione di Stefano Bettarini e Clemente Russo al Grande Fratello Vip 2016, nel corso della quale entrambi si resero colpevoli di qualche commento irrispettoso riguardo alle donne. Le loro uscite fecero non poco rumore, e il pugile venne addirittura espulso dalla Casa. Non andò meglio per l’ex calciatore, che dovette incassare ben due querele da parte di Simona Ventura e di Sara Varone. Quest’ultima, in particolare, fu chiamata in causa da Bettarini e accusata di aver avuto una relazione con lui. In quell’occasione, l’uomo aveva dato anche dei giudizi inopportuni sul fisico della Varone, che perciò l’aveva querelato per diffamazione. Si legge sul Messaggero: “Il Pm Mario Ardigò ha già aperto il fascicolo con l’ipotesi di reato di diffamazione”. Oggi, ospite a Rivelo, Stefano Bettarini torna sulla questione e fa sapere di aver vinto la causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA