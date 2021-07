Sarabia alla Lazio?/ Calciomercato news, lo spagnolo nell’operazione Correa

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PSG CI PROVA

La Lazio si strova sostanzialmente in una situazione di stallo in questa fase del calciomercato estivo aspettando di capire quale sarà la soluzione migliore per il futuro di Joaquin Correa. L’argentino verrà sacrificato da qui alla fine della sessione monetizzando per poi reinvestire su altri obiettivi ed una delle squadre maggiormente interessata a lui è il Paris Saint-Germain. Il club della Capitale francese sarebbe pronto a versare una somma che si aggira intorno ai 20 milioni di euro più il cartellino di Pablo Sarabia, ala spagnola che ha sin qui ben figurato anche ad Euro 2020 con la sua Nazionale nonostante il recente infortunio riportato all’adduttore. Nell’anno passato Sarabia ha totalizzato 37 apparizioni a cui si aggiungono 7 reti e 4 assist vincenti offerti ai compagni mentre Correa ha segnato 11 reti e firmato 6 assist in 38 presenze con i biancocelesti.

Calciomercato Lazio/ Orsolini l'ultima idea per l'attacco biancoceleste

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PROBLEMA E’ L’INGAGGIO

Sulle tracce di Correa non ci sarebbe soltanto il PSG in questo calciomercato, con la Lazio pronta ad ascoltare tutte le proposte per il suo campione. Valutato quindi intorno ai 40 milioni di euro, il patron Lotito sarebbe più propenso ad accettare l’offerta proveniente dagli inglesi del Tottenham, pronti a versare l’intera cifra richiesta per il cartellino per la gioia dei vertici laziali senza l’inserimento di eventuali contropartite tecniche. Un altro aspetto che frenerebbe invece l’approdo di Sarabia alla Lazio riguarda l’ingaggio da 4 milioni di euro attualmente percepito e che Tare e soci potrebbero non coprire completamente.

