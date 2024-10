Sarah Altobello: “Sono vera, non ho mai finto”

Sarah Altobello è ospite di “Generazione Z”, per parlare del suo modo di essere e di fare anche sui social: “Sono sempre stata così. Ai tempi del liceo ero quasi una battitrice libera, non ho mai fatto gruppo, non mi schieravo, quindi soffrivo la solitudine perché ero esiliata. Ma io portavo con tanta fierezza questa cosa perché ero sempre forte, sempre me stessa: bisogna scegliere prima se stessi e poi far parte di un gruppo”.

Secondo l’influencer, molto schietta ed energica, ci sarebbe bisogno di portare in televisione più contenuti e forse meno apparenza. “A volte bisognerebbe rifarsi il senno e non il seno. Abbiamo molta libertà di scegliere però bisognerebbe scegliere anche il contenuto. Io vorrei approfondire il contenuto che ho da dare, perché è tanto. Quindi continua a fare l’incursionista ma sempre rispettando la mia testa e magari acculturandomi di più di quello che sono già” spiega. Sarah, quando le chiedono se finga nel suo mostrarsi un po’ “svampita”, risponde: “Dietro di me non c’è un personaggio. Sono stata quattro mesi nella Casa del Grande Fratello e non c’era nessuna finzione. Io sono questa“.

Sarah Altobello: “Spesso mi arrivano messaggi sconci…”

Tanti i nuovi progetti nella vita di Sarah Altobello. Tra questi potrebbe esserci qualcosa che vada all’infuori della sua zona di comfort: “Un musical mi piacerebbe ma vorrei raccontare le storie delle donne, la sofferenza. Il mio brano ‘Pullula’ parla anche della sofferenza e io vorrei portare in scena questo” spiega. Parlando invece della percezione che ha di sé, Sarah Altobello spiega: “Per me la bellezza è molto oggettiva. Mi ritengo una bella donna ma più simpatica che bella perché la bellezza passa. Come a dire che non sono bella, ma piaccio”. Poi, l’influencer rivela: “Spesso mi arrivano messaggi sconci, mi chiedono i piedi”.