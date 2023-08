Sarah Ferguson parla del cancro/ La duchessa di York: “Ho chiamato il sen* sinistro Derek e mi ha salvato”

Sarah Ferguson dopo il cancro ha dato un nomignolo ai suoi seni

Sarah Ferguson è ancora convalescente dopo l’operazione dovuta al cancro al seno. La duchessa di York si sta riprendendo in fretta e nell’ultimo episodio del suo podcast ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’, per la prima volta ha parlato della malattia e del nomignolo che ha dato al suo seno ricostruito, a cui si sta abituando. Certamente l’intervento ha finito per segnarla e non è stata per nulla una passeggiata, dato che è rimasta in sala operatoria per ben otto ore. L’ex del principe Andrea ha dato un nome alle sue nuove mammelle: Derek ed Eric. “Sto venendo a patti con il mio nuovo migliore amico, Derek” ha detto alla co-conduttrice Sarah Thomson. Derek è il suo seno sinistro, “molto importante perché mi ha salvato la vita”, ha aggiunto Sarah Ferguson.

Il nome è arrivato per caso. “Non lo so“, ha replicato la duchessa alla domanda sul perché proprio Derek, aggiungendo: “Mi ha fatto ridere l’idea che adesso ho un amico che è sempre con me e che mi protegge con il suo scudo“. Riguardo a Eric, invece, il seno destro: “Si sente piuttosto triste perché non è così sodo come Derek, ma farò in modo che sia equilibrato, non ti preoccupare”.

Sarah Ferguson trascorre la convalescenza nel Royal Lodge

Sarah Ferguson sta trascorrendo la convalescenza a Windsor, nel Royal Lodge, residenza ufficiale dell’ex marito Andrea di York dal 2002. La duchessa ha affermato che attualmente non se la sente di uscire dai confini della proprietà ma che presto cercherà di compiere un passo oltre i cancelli. È qui che ha continuato a vivere dopo il divorzio da Andrea, con cui i rapporti sono sempre rimasti speciali, ed è qui che ha trascorso tutti i suoi momenti più felici in famiglia, non solo insieme all’ex ma anche con le figlie Beatrice ed Eugenie. Il Royal Lodge ha costi di gestione molto alti, che Andrea non riuscirebbe a sostenere; di qui la proposta di re Carlo III di un trasferimento a Frogmore Cottage, anche per lasciare la proprietà libera per i principi del Galles.

Il primo motivo del “no”, tuttavia, sarebbe proprio Sarah Ferguson che ha dovuto affrontare un intervento più difficile del previsto, con una successiva lenta ripresa. La duchessa di York è stata sottoposta a mastectomia singola presso l’ospedale King Edward VII di Londra.











