Sarah Ferguson operata dopo cancro al seno/ Per la duchessa di York: “Intervento riuscito”

Sarah Ferguson è stata operata ad un seno a seguito della scoperta di un cancro. La 63enne duchessa di York aveva effettuato un controllo di routine al termine del quale ha ricevuto l’infausta diagnosi, così come spiegato dal suo portavoce al tabloid Mirror. Subito dopo è scattata l’operazione e già nella giornata di ieri la duchessa ha lasciato l’ospedale, per poi continuare la convalescenza a casa con la sua famiglia in quel di Windsor, nel Berkshire. Il portavoce, parlando con il quotidiano britannico, ha dichiarato che l’esperienza della duchessa “sottolinea l’importanza di uno screening regolare”.

Aborti: in UK +17% nel 2022/ Rapporto: "Causa dell'aumento del costo della vita"

Sarah Ferguson, conosciuta dai più come Fergie, é stata ricoverata per diversi giorni presso l’ospedale King Edward VII, dove ha subito l’intervento; si tratta di una clinica privata situata nel centro di Londra, dove diversi reali si sono recati in passato, fra cui anche la compianta Regina Elisabetta II. “A Sarah è stata recentemente diagnosticata una forma precoce di cancro al seno rilevata durante uno screening mammografico di routine. Le è stato consigliato di sottoporsi a un intervento chirurgico che è riuscito con successo”, ha aggiunto ancora il portavoce della duchessa.

Congelamento di ovuli, costi alti ma è boom in Uk/ Aumento del 64% dopo il Covid

SARAH FERGUSON OPERATA AL SENO: “STA RICEVENDO LE MIGLIORI CURE”

Quindi ha spiegato: “La duchessa sta ricevendo le migliori cure mediche e i medici le hanno detto che la prognosi è buona”. Attualmente si trova a Windsor, dove vive assieme all’ex marito, nonché le sue due figlie Beatrice ed Eugenia, quest’ultima mamma del suo secondo figlio, Ernest, lo scorso 30 maggio. “La Duchessa vuole esprimere la sua immensa gratitudine a tutto il personale medico che l’ha supportata in questi giorni”.

Sarah Ferguson era stata assente dal Royal Ascot, la gara ippica più importante dell’anno, e ciò aveva dato “scalpore,” fino a che è appunto emersa la notizia del tumore al seno. Fergie è da sempre al fianco delle donne vittime di tumore al seno, ed è in particolare una sostenitrice del Teenage Cancer Trust: quattro anni fa aveva parlato a un gala della Breast Cancer Foundation. Nel 2021, invece, aveva visitato una clinica polacca per parlare con le donne che si stavano riprendendo dopo una mastectomia.

Chiesa d'Inghilterra vende le azioni petrolifere/ "Sono contro obiettivi climatici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA