Sarcoma di Ewing, appello di una mamma/ “Scrivete tante lettere a mio figlio Lorenzo”

Ha il sarcoma di Ewing, un tumore maligno dell’osso con forte potenziale metastatico, per il quale non può andare a scuola. Iscritto al primo anno di liceo scientifico a Bologna, ma costretto a casa a differenza degli altri ragazzi, Lorenzo Bastelli sta affrontando un periodo a dir poco difficile. Per questo sua madre Francesca Ferri ha pubblicato un appello social, chiedendo lettere per tenere impegnato il figlio affetto dal sarcoma di Ewing. Anche un disegno o foto di un animale per aiutare il 14enne a distrarsi, a conoscere quel mondo da cui deve tenersi lontano per la sua malattia.

“Il periodo è un po’ difficile e Lorenzo, affetto da sarcoma di Ewing, ultimamente, anche a seguito di qualche complicazione e fastidio fisico (è un eufemismo), è costretto a stare a casa con poca mobilità“, scrive in un lungo post su Facebook. Per di più Lorenzo Bastelli si ritrova in una fase particolare, in cui ha lasciato i suoi vecchi compagni di classe e ora ne ha di nuovi, che però conosce poco. “Nonostante adori studiare al liceo scientifico e sia bravissimo in matematica, questo è un momento un po’ faticoso“.

SARCOMA DI EWING, L’APPELLO DI FRANCESCA FERRI

Francesca Ferri chiede allora di scrivere al figlio Lorenzo Bastelli “una lettera come si usava ai vecchi tempi“. Il 14enne, affetto da sarcoma di Ewing, “ama ricevere delle lettere, le tiene tutte da parte e se le rilegge spesso“. Per questo la donna confida di avere un riscontro positivo. “Non solo chi lo conosce già ma anche chi può raccontargli qualcosa di quello che fa, di quello che succede al di fuori“. Considerando che tra pochi giorni, il 10 novembre, Lorenzo compie gli anni, sarebbe per lui “un regalo bellissimo“. Così al termine del post Facebook la mamma di Lorenzo Bastelli ha indicato l’indirizzo, con la speranza che in tanti scrivano al figlio Lorenzo per distrarlo dal dolore che è uno dei sintomi principali del sarcoma di Ewing, in grado di causare anche fratture, visto che il tumore indebolisce la struttura dell’osso. In alcuni casi, nel caso di tumore extra osseo, potrebbero insorgere gonfiori e tumefazioni. Si riscontrano in alcuni casi anche sintomi più generici come febbre, stanchezza e malessere o aumento degli indici di infiammazione.

