Sardine/ Suor Giuliana “Credo in loro, ci hanno svegliati: creano bellezza salvifica”

Suor Giuliana Galli sta con le sardine. E’ un endorsement pesante quello pronunciato dalla presidente dell’Associazione torinese Mamre, ex consigliera di amministrazione della Compagnia di San Paolo e tra le anime del Cottolengo. C’era anche lei questo pomeriggio al teatro Erba per fare il punto sulla fase due del movimento nato a Bologna contro i sovranisti e i populisti, oltre ad altri ospiti e curiosi “vip”, come il giurista Gustavo Zagrebelsky, l’ex allenatore di volley, Mauro Berruto e l’attrice Margherita Fumero. Intervistata dall’Ansa, suor Giuliana ha dichiarato: “Sono qui perché sono una cittadina italiana e perché il discorso becero che gira attorno ai media e attorno alla società nostra è molto brutto. Perché credo che la bellezza che salverà il mondo incomincia dalla bellezza della parola detta bene, con forza e con un contenuto civile”.

SUOR GIULIANA GALLI CON LE SARDINE

Suor Giuliana Galli ha ammesso di credere molto nel potenziale delle sardine di cambiare la politica italiana: “Sì, ci hanno svegliato. Loro lo sono già in politica. La forza politica non è solo il partito. Forza politica è tutto quello che si fa per la polis: il bene comune e c’è un bisogno enorme di questo. Se spero che diventino partito? Spero che diventino quella forza intermedia di cui c’è tanto bisogno. Per ora è massa, una massa buona, una massa forte, che poi deve coagulare e stabilire quali saranno i loro portavoce. Se spero di vederli alle elezioni 2021 a Torino? Non lo so. Se non loro che sappiano influenzare, portare persone degne del discorso sociale, comune e buono laddove il vero, il bene e il giusto è esercitato”.

