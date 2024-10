Saretta, chi è la single di Temptation Island 2024: ha dato l’addio al villaggio

Nei giorni scorsi il pubblico di Temptation Island 2024 si è riversato sui social per commentare l’addio di Saretta al programma di Canale Cinque, dopo che era stata immischiata nel rapporto tra Antonio e Titty, che hanno deciso di separarsi nella trasmissione. “Voglio essere onesta, non voglio illuderti, spero di averti aiutato in questo percorso, ma il mio sostegno finisce qui” ha detto Saretta prima di prendere una decisione spiazzante nel programma di Canale Cinque, ovvero quella di dire addio alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

“Non ha senso che resti qui, non voglio farti credere che la mia permanenza sia legata a qualcos’altro, io ci sarò per te, ma solo come amica” le parole di Saretta ad Antonio che hanno poi scatenato il web dopo l’addio a Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024, Saretta si fa da parte e Antonio e Titty si separano

Dopo aver conosciuto Antonio a Temptation Island 2024, Saretta ha deciso di dire addio al programma in anticipo, nonostante per Antonio e Titty non ci fosse ormai più niente da fare, la coppia si è separata e resta comunque la curiosità di scoprire cosa è accaduto un mese dopo la fine del programma di Canale Cinque. Resterà negli annali televisivi l’addio al falò tra i due, con Titty che ha deciso di lanciare nel fuoco l’anello di fidanzamento ricevuto da parte di Antonio, ormai suo ex fidanzato.

Niente da fare per Antonio e Titty, ma anche Saretta ha deciso di farsi da parte togliendo all’uomo la possibilità di instaurare un legame a Temptation Island 2024, capace di regalare un colpo di scena dietro l’altro in queste settimane di messa in onda con Filippo Bisciglia su Canale Cinque. E vedremo questa sera martedì 22 ottobre 2024 se ci sarà spazio per qualche altro colpo di scena.