Saretta, tentatrice di Temptation Island 2024: l’avvicinamento ad Antonio

Sesto appuntamento con Temptation Island 2024, in programma questa sera come sempre in prima serata su Canale5. Tra le coppie rimaste in gioco c’è anche quella composta da Antonio Maietta e Titty Scialò. Lui accusa la fidanzata di essere eccessivamente gelosa nei suoi confronti e di non garantirgli i giusti spazi per muoversi in libertà, lei invece è scottata dalle parole del fidanzato sulla loro storia d’amore e sulla proposta di matrimonio ricevuta a Parigi e, durante un falò e con un impeto d’ira, ha gettato l’anello di fidanzamento nel fuoco.

Ma a turbare la serenità di Titty è anche il sempre più graduale avvicinamento di Antonio a Saretta, una delle tentatrici di questa edizione. Nel loro villaggio, infatti, i due hanno sin da subito instaurato un feeling non indifferente e il ragazzo sembra essersi davvero invaghito di lei; lo dimostrano alcune scenate di gelosia, quando per esempio la single si avvicina ad altri fidanzati, così come la dichiarazione di Antonio che ha esternato a Saretta ciò che realmente prova per lei.

Antonio si dichiara a Saretta, Titty in crisi

Antonio Maietta si è così dichiarato a Saretta a Temptation Island 2024, corteggiandola giorno dopo giorno. Lei, ben felice della conoscenza avviata con il ragazzo, ha però messo subito in chiaro le cose: “Io vorrei che tu risolvessi i problemi per cui sei venuto qua“. La tentatrice preferirebbe infatti che Antonio risolvesse cosa realmente non funziona nella storia d’amore con Titty Scialò, gelandolo con un due di picche abbastanza difficile da incassare: “Io per ora dico che sento solo complicità”.

Ma cosa succederà stasera nella nuova puntata di Temptation Island 2024? Ci saranno nuovi sviluppi nel rapporto tra Antonio e Saretta? E arriverà il fatidico falò di confronto tra il ragazzo e la fidanzata Titty?

