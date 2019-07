Sarkozy più alto di Carla Bruni/ Foto, la copertina di Paris Match scatena l’ironia

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni tornano a far parlare i giornali ed i social network, ma a loro insaputa. Il ventitreesimo presidente della Repubblica francese e l’artista italiana sono sposati dal 2008 e nel 2011 hanno dato la luce Giulia, un amore che va a gonfie e protagonista della copertina di Paris Match, rivista periodica francese con cadenza settimanale. Nessuna dichiarazione choc nel corso dell’intervista, a fare discutere sul web è la foto scelta per la prima pagina: Nicolas Sarkozy infatti sembra decisamente più alto della cantautrice e attrice italiana naturalizzata francese. Solo un effetto ottico però: l’ex numero uno della Francia è alto 1,66 cm, mentre la Bruni è alta 1,75 cm: una differenza di statura che ha spesso incontrato ironia, soprattutto perché l’artista nostrana non rinuncia quasi mai ai tacchi alti, evidenziando ulteriormente la differenza di altezza.

SARKOZY E CARLA BRUNI, LA FOTO SU PARIS MATCH SCATENA L’IRONIA SOCIAL

In Francia, Italia, Germania ma anche Gran Bretagna: commenti ironici sono giunti nelle scorse ore da ogni parte del mondo, con l’ex capo di Stato transalpino che deve fare i conti con alcune frecciatine particolarmente divertenti. C’è chi si chiede fino a che età si cresce in Francia, visto che Sarkozy ha 64 anni, mentre c’è chi si chiede se Carla Bruni fosse inginocchiata per scattare la foto finita come copertina su Paris Match. E c’è chi chiama in causa anche Silvio Berlusconi: «Su Paris Match Sarkozy più alto di Carlà. Si sarà fatto prestare le scarpe da Berlusconi». Come riporta Fanpage, è giunta una precisazione sull’eventuale ritocco fotografico: «Alcune persone sono rimaste sorprese nel vedere Nicolas Sarkozy più alto di sua moglie Carla Bruni. La foto che compare in copertina è stata scattata a giugno su alcuni scalini che si trovano fuori dalla casa in cui vive la coppia. Nella foto scelta per la copertina, Nicolas Sarkozy era su uno scalino più alto di quello della moglie».

En respuesta, Twitter: una lluvia de memes que muestran a Sarkozy y Bruni no se ha hecho esperar.

Ponen sobre la mesa el debate: ¿hay características físicas asociadas a la debilidad? pic.twitter.com/ZPzHOjYbNg — AJ+ Español (@ajplusespanol) 5 luglio 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA