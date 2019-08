SARRI HA LA POLMONITE/ Comunicato della Juventus: salterà l’esordio a Parma?

Maurizio Sarri ha la polmonite. A comunicarlo è stata la stessa Juventus, dopo che il tecnico juventino aveva manifestato fastidi relativi a un’influenza, sia prima dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa, sia prima dell’ultimo allenamento. Lo stesso Sarri ha autorizzato la Juventus a diramare il seguente comunicato ufficiale sulle sue condizioni di salute: “Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute.” Dunque è stato ufficializzato come l’apparente influenza nascondesse in realtà un’infezione più grave.

POLMONITE SARRI, ESORDIO A PARMA A RISCHIO

Dunque potrebbe essere a rischio la prima panchina ufficiale di Sarri nella sua avventura da allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero infatti passerà qualche giorno a curarsi per evitare ulteriori complicazioni che, in caso di polmonite, potrebbero essere gravi. Meglio non rischiare, anche perché Sarri sta trascinando questo problema da diversi giorni e nell’ultima amichevole vinta dalla Juventus in casa della Triestina era stato il vice Giovanni Martusciello a sedersi in panchina. E in caso Sarri non riesca a recuperare per la sfida di Parma, la prima prevista per la Juventus nel nuovo campionato di Serie A (sabato prossimo alle ore 18 allo stadio Tardini, sarà il match che aprirà di fatto ufficialmente il cammino della massima Serie 2019/20) sarà proprio Martusciello a guidare la squadra a caccia del nono Scudetto consecutivo. Nei prossimi giorni saranno comunque comunicati aggiornamenti per ragguagliare su quando il problema polmonare di Sarri sarà definitivamente superato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA