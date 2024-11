Saverio Lodato, chi è il compagno di Lunetta Savino

Lunetta Savino, che oggi pomeriggio è ospite nel salotto de La volta buona su Rai 1 per un’intervista ai microfoni di Caterina Balivo, è da anni felicemente fidanzata con il compagno Saverio Lodato. Lei è una delle più amate attrici italiane e da stasera la vedremo su Rai 1 come protagonista nella nuova fiction Libera, lui ha invece una carriera come giornalista e saggista. Le sue opere letterarie sono spesso impegnate e legate a tematiche di attualità, politica e giustizia con particolare attenzione rivolta alla criminalità organizzata in Italia.

La coppia sta insieme da diversi anni ma non è sposata, il passo del matrimonio forse al momento non rientra tra le priorità; tra di loro c’è comunque un amore profondo e molto complice. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2019, l’attrice lo aveva così descritto: “Ho un compagno da tre anni. È il giornalista e scrittore antimafia Saverio Lodato, ha 67 anni ed è molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e di interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto cose di me che mi hanno sorpreso“.