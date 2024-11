La scadenza della 6° rata sulla rottamazione cartelle si sta avvicinando. Il termine ultimo è fissato al 30 novembre 2024, ma molti contribuenti si domandano come recuperare la copia dei bollettini nel caso in cui l’avessero perduta.

Recuperare i bollettini perduti è estremamente importante se si vuol continuare ad usufruire dell’agevolazione in questione. Ricordiamo infatti che laddove si ritardasse o omettesse il pagamento, il beneficio della rottamazione quater cadrebbe nell’immediato.

Scadenza rottamazione cartelle: come procedure al recupero dei bollettini

In vista della scadenza delle rottamazione cartelle fissata al 30 novembre 2024 (si tratta della 6° rata), accedendo al sito governativo dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione è possibile far richiesta per ottenere una copia degli ultimi bollettini.

L’ente previdenziale provvederà ad inviare i bollettini via posta elettronica oppure online permettendo il download sul proprio dispositivo dalla quale si fa richiesta.

La richiesta dei moduli sul sito AdeR può essere processata dopo aver effettuato il login con un metodo d’autenticazione digitale (SPID, CNS o CIE) e recandosi nell’area “Comunicazione delle somme dovute”. Qui saranno specificate le modalità adottate dal contribuente e la suddivisione delle rate per mensilità.

Richiesta documenti senza l’accesso

L’Agenzia delle Entrate di Riscossione permette anche ai contribuenti che non hanno un’autenticazione digitale di inviare la domanda tramite form. Qui andranno inserite le informazioni necessarie e relative ai contribuenti che hanno aderito alla Definizione Agevolata.

Qualora la pratica venisse spedita da terzi soggetti, è necessario compilare e allegare la “Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti”, oltre che all’opportuna documentazione che viene richiesta nella stessa pagina.

Se invece il contribuente provvede alla richiesta in modo autonomo, oltre al proprio documento di riconoscimento deve scaricare, compilare e allegare la “Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio”.

Richiesta allo sportello

Per chi invece vuol far richiesta allo sportello è possibile prendere appuntamento sul territorio presso una delle sedi dell’ente fiscale.

Per i pagamenti invece, è possibile sfruttare i molteplici canali telematici delle Poste, degli enti bancari o recandosi presso le ricevitorie e tabaccherie o ancora negli ATM dedicati