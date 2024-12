Dopo aver fatto parte del gruppo dal 1966 al 1973, Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh. Una decisione maturata nel tempo che lo ha portato a prendere la scelta di cominciare un altro tipo di carriera. Nonostante i grandi successi ottenuti all’interno della band, infatti, il bassista nonché cantautore ha preso la decisione di intraprendere una carriera da solista, aiutando dai consigli puntuali ed esperti di Patty Pravo, già cantante di successo. Proprio la cantante di Venezia, diventata la sua amante, lo ha convinto a prendere questa decisione, effettuando un passo importante per la sua vita e la sua carriera.

Solamente più avanti Riccardo Fogli ha raccontato di aver lasciato i Pooh convinto proprio da Patty Pravo: “Fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh” ha spiegato il bassista. Una decisione della quale più avanti Riccardo Fogli si è pentito amaramente: con i Pooh, infatti, il legame andava oltre il rapporto professionale. La band è sempre stata particolarmente legata anche nella vita privata, come se fossero tutti fratelli: lasciare il gruppo, dunque, non è stata una scelta presa a cuor leggero da Riccardo Fogli, che però per Patty Pravo avrebbe fatto davvero di tutto.

Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh: “Non voglio riscrivere la storia ma…”

Parlando di Patty Pravo e del perché avesse lasciato i Pooh, Riccardo Fogli ha rivelato: “Questa storia non c’entrava niente con i Pooh, io non ho voglia di riscrivere la storia, ho fatto la figura del cretino che vede una donna, scappa e butta all’aria tutto”. L’addio alla band è arrivato proprio dopo aver conosciuto Patty Pravo, che in qualche modo ha condizionato la vita dell’artista. Una separazione della quale Riccardo Fogli si è pentito più avanti, essendo il rapporto con gli altri Pooh come quello tra fratelli.