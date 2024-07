Scaletta concerto Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano, 13 e 14 luglio 2024/ Da The Man a Blank Space

Taylor Swift in concerto a Milano: la doppia data sold out a San Siro

San Siro si prepara ad accogliere Taylor Swift per una doppia attesissima data, in programma sabato 13 e domenica 14 luglio 2024, per la gioia dei suoi numerosissimi fan italiani. La popstar, diventata un vero e proprio fenomeno negli ultimi anni e considerata uno dei personaggi più influenti al mondo, fa tappa a Milano per un doppio concerto sold out, con annesse polemiche sui prezzi choc dei biglietti rivenduti su siti non ufficiali.

Taylor Swift non è solo una cantante ma un fenomeno tutto da analizzare, soprattutto per l’importante influenza che ha sul suo pubblico: le sue canzoni raccontano le nuove generazioni e si rivolgono ad un pubblico giovane e che, proprio in quelle canzoni, ritrova parte della propria vita, delle proprie fragilità e dei problemi che affliggono l’età adolescenziale. Ma quali saranno le canzoni in scaletta che Taylor Swift proporrà al suo pubblico al concerto di Milano?

Scaletta concerto Taylor Swift a Milano: i grandi successi della popstar

Taylor Swift offre una scaletta ricca di canzoni, in vista del doppio concerto a Milano allo Stadio San Siro previsto questo weekend, ed è pronta a regalare qualche ora di show e puro intrattenimento, tra scenografie, cambi di abito, grandi sorprese e uno spettacolo a 360° in cui ripropone i più iconici brani del suo repertorio. Di seguito la possibile scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano, con le canzoni che potrebbe proporre al suo pubblico:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

‘Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Canzone a sorpresa acustica al piano

Canzone a sorpresa acustica alla chitarra

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

