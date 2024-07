Concerto Taylor Swift a Milano, il Codacons ‘denuncia’ i prezzi choc/ “Biglietti a 13mila euro…”

L’attesa sta per esaurirsi per uno degli eventi musicali più attesi non solo dell’estate, ma forse dell’anno. I prossimi 13 e 14 luglio Taylor Swift sarà a Milano, precisamente allo stadio San Siro, per un concerto che si preannuncia iconico. L’evento della star indiscussa del pop è già sold out da diverse settimane ma, a quanto pare, su alcuni siti paralleli a quelli ufficiali impazza la vendita dei biglietti a prezzi scioccanti.

TAYLOR SWIFT / Il ciclone "Tay Tay" sta per abbattersi su Milano

A lanciare l’allarme rispetto ai prezzi choc dei biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano è il Codacons. “Un sito vende una coppia di biglietti alla modica cifra di 13.334 euro; un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto”. Questo lo scenario da capogiro – come riporta MilanoToday – a proposito dell’hype che circola intorno al concerto della star del pop e che sta portando a richieste economiche fuori logica per quei pochi biglietti ancora disponibili o rivenduti da terzi.

"Taylor Swift potrebbe aumentare inflazione"/ Allarme BCE: "Boom di costi tra alberghi, ristoranti e voli"

Concerto Taylor Swift, il presidente del Codacons pronto ad un esposto all’Antitrust e Procura per i biglietti a prezzi folli

Per lo scenario dei prezzi choc per il concerto di Taylor Swift a Milano è forte la denuncia di Carlo Rienzi, presidente del Codacons. La sua volontà – stando alle parole riportate da MilanoToday – è quella di andare a contrastare il fenomeno che potrebbe sfociare in condotte illegali e speculative. “Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell’artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento”. Il presidente del Codacons avrebbe poi aggiunto: “Per questo presenteremo domani un esposto all’Antitrust e Procura chiedendo non solo di indagare sui responsabili per il possibile reato di aggiotaggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato”.











