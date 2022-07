Scamacca al West Ham/ Calciomercato news, intesa col Sassuolo per un affare da record

Calciomercato news, intesa raggiunta per Gianluca Scamacca al West Ham

In questa sessione di calciomercato estivo un altro azzurro si sta trasferendo all’estero vista l’intesa raggiunta dal Sassuolo per il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham. Accostato per diverse settimane al Paris Saint-Germain, che non ha però voluto alzare ulteriormente l’offerta iniziale, Scamacca nel recente passato smebrava essere finito nel mirino anche di Inter e Milan che tuttavia non hanno mai affondato il colpo in maniera analoga ai parigini.

Come riporta la redazione di Sky Sport, nelle ultime ore gli emiliani ed i londinesi hanno trovato l’accordo verbale per quest’operazione che porterà nelle casse dei neroverdi 36 milioni di euro più sei di bonus oltre al 10% dalla futura rivendita. Il ventitreenne nativo di Roma va così ad aggiungersi all’elenco degli italiani che hanno vestito la maglia degli Hammers come Diamanti, Di Canio ed Ogbonna per fare qualche esempio.

Il trasferimento di Gianluca Scamacca al West Ham rappresenta l’operazione più remunerativa nella storia del club. Negli anni passati il Sassuolo ha messo a segno diverse cessioni importanti ma mai come ora era riuscito ad incassare così tanto per un suo calciatore. Chi potrebbe rimpiazzare Scamacca tra gli emiliani potrebbe essere Andrea Pinamonti dell’Inter ma i nomi sul taccuino dei dirigenti non mancano.

