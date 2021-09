“Scambio foto mia ex per pedo”: annuncio choc/ Revenge porn, 2 minori in comunità

Due ragazzini di Salerno, entrambi minorenni, sono finiti in comunità su ordine del giudice per le indagini preliminari, con le accuse di revenge porn e diffusione di materiale foto e video pedopornografico. Secondo quanto svelato dal Fatto Quotidiano nell’edizione online, le indagini condotte dalla procura dei minori di Salerno hanno appurato che uno dei due ragazzi aveva diffuso su una chat di Whatsapp un video hot della sua ex fidanzata.

Le stesse immagini in un secondo momento sarebbero diventate oggetto di scambio da parte di un amico del primo minorenne, su chat di gruppo Whatsapp e Telegram creando così un effetto a catena difficile da fermare. Nei telefoni di entrambi i minorenni sono state rinvenute anche altre foto con protagoniste ragazzine minori. Per gli investigatori questo sarebbe un grave segnale di sexting, ovvero della pratica di scambiare contenuti sessualmente espliciti online.

Foto e video dell’ex in chat: e minori nei guai per sexting e revenge porn

Le indagini che hanno portato all’inserimento in comunità di due minorenni sono state eseguite dagli agenti della Polizia Postale e dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri. Attraverso gli accertamenti tecnici è stato possibile appurare e ricostruire vari episodi di sexting e revenge porn. Gli investigatori hanno così potuto accertare che uno dei minorenni ha inoltrato attraverso Whatsapp un video hot della sua ex fidanzata con il chiaro intento di danneggiarla e farle del male. Il filmato dal contenuto sessualmente esplicito in poco tempo avrebbe raggiunto centinaia di persone.

A compromettere ulteriormente la situazione, le azioni di un amico, anche lui minorenne, il quale ha condiviso il video in oggetto su Telegram e Whatsapp alimentandone la diffusione. Pare inoltre che uno dei due minorenni finiti in comunità avrebbe eseguito una sorta di baratto favorendo ulteriormente la diffusione di materiale pedopornografico. Ad incastrare i due ragazzi anche un annuncio rinvenuto sul cellulare di uno di loro, dal contenuto inequivocabile: “Scambio foto della mia ex per pedo”. In allegato le immagini intime di una giovanissima salernitana.



