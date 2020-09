Scambio Under-Milik? / Calciomercato, vicina l’intesa tra Roma e Napoli, ma prima…

Lo scambio Under-Milik tra Roma e Napoli può andare in porto davvero. I club sarebbero molto vicini ad un’intesa per completare l’operazione che in casa giallorossa libererebbe Edin Dzeko, sempre più nei radar della Juventus. Ci sono ottime chances che lo scambio si concretizzi, ma occorre prima sistemare alcuni dettagli importanti, tra cui il conguaglio economico che i capitolini dovranno riservare alla società azzurra di Aurelio de Laurentiis. Si tratta di un tassello decisivo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca, anche se la sensazione è che in un modo o nell’altro si troverà una quadra. Milik, dopo profonde riflessioni, ha detto sì alla Roma. Dall’altra parte Under ha accettato il contratto quadriennale (fino al 2025) da tre milioni a stagione offerto da Giuntoli. Gli esperti di mercato azzardano annunci quasi imminenti, segno che le parti sono davvero molto vicine ad un accordo.

Under-Milik, dopo lo scambio la Roma può cedere Dzeko alla Juventus

Non appena sarà andata a buon fine l’operazione tra Roma e Napoli per lo scambio Under-Milik, i giallorossi potranno liberare Dzeko. La Juventus resta la favorita, anche se secondo Sportmediaset va tenuta in considerazione pure l’Inter, che potrebbe tentare un inserimento improvviso nella trattativa. Il Napoli invece segue con attenzione Sokratis, che sarebbe felice di tornare in Italia, dove aveva già avuto un’ottima esperienza con la maglia del Genoa. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, il difensore greco avrebbe accettato la proposta di ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione da parte del Napoli. Ora servirà trovare un’intesa con la società inglese.



