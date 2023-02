Scanu “Auto-Tune a Sanremo un crimine”/ Dominella: “Ferragni? Snob e milanese”

A Uno Mattina in Famiglia grande spazio dedicato al Festival di Sanremo 2023. In studio diversi ospiti a cominciare dalla showgirl Samira Lui, che ha parlato così della serata di ieri: “E’ stata stratosferica, canzoni meravigliose, interpretazioni bellissime, Ultimo ed Eros mi hanno fatto emozionare. All’ultimo posto metterei invece Ariete ma sono stati tutti bravi”. Storce invece il naso Valerio Scanu, ospite anch’egli a Uno Mattina in Famiglia: “A parte l’autotune che è una cosa… soprattutto a Sanremo, però va be facciamo finta che io sia antico e non mi sia evoluto. I duetti? Chi ha cantato megliio e chi ha fatto la performance migliore sicuramente è stato Mengoni, un altro momento in cui mi è venuta l’orticaria è stato quando ho sentito due persone cantare all’unisono, quasi tutti lo hanno fatto, di fatto è un controcanto: uno deve fare la prima voce e l’altra la seconda. Ora mi ammazzeranno sui social… La classifica della quarta serata comunque coincide con quella della prima, seconda e terza”.

Samira Lui ha poi espresso il proprio giudizio sulle co-conduttrici del Festival: “La Ferragni me l’aspettavo esattamente così, con una cura dei dettagli molto minuziosa, a cominciare dai suoi abiti meravigliosi ed un messaggio forte. La sua presenza al Festival è stata un po’ la ciliegina sulla torta del suo percorso lavorativo, quello che era il suo Festival l’ha fatto egregiamente. Fagnani me l’aspettavo un po’ più presente ma l’ho apprezzata nel suo monologo, Paola Egonu fantastica e strepitosa, niente da dire, e Francini simpatica e incisiva”. Valerio Scanu ha invece detto la sua sulla presenza dei Big a Sanremo: “Questa gara è diventata con gli anni sempre più ambita, una doppia consacrazione per chi già è nell’olimpo della musica, credo che la premessa sia stata la Mannoia a questo evolversi di Sanremo”.

SANREMO, VALERIO SCANU: “IL MIO PREFERITO E’ MENGONI”

Sulle canzoni più apprezzate di Sanremo dagli ospiti: “Sono stata rapita da Madame – ha detto Samira Lui – mentre per il testo devo dire Splash”. Valerio Scanu ha aggiunto: “Non c’è stato un brano che avrei potuto risaltare più di quello che hanno fatto, ma il brano che mi è piaciuto di più è stato Mengoni, mentre solo per il testo dico Giorgia”. In studio anche lo stilista Marco Scorza, che ha commentato i look di Sanremo: “A me è piaciuta molto Elodie, in generale è la vincitrice dei look di Sanremo, lei esalta la sua femminilità con i suoi vestiti, vince sempre, è furba perchè esalta la femminilità. La Ferragni è stata una delusione dal punto di vista del look, mi aspettavo molto di più, le ho dato anche qualche 6 per i suoi abiti mentre alla Fagnani ho dato 8”.

Di nuovo Valerio Scanu: “Ho criticato la questione delle rose di Blanco perchè in un momento storico come questo con quel che è successo in Turchia quel tipo di immagine non era certamente paradigmatica da mandare in onda. Poi la giustificazione era un problema tecnico, ma se tu non ti senti togli la cuffietta e continui a cantare. E’ vergognoso ciò che è successo”.

Samira Lui ha aggiunto: “Lui aveva intenzione di avere atteggiamenti violenti verso i fiori, sono un po’ spaventata da questi esempi per i giovani”. Nella seconda parte della trasmissione è intervenuto anche Sandro Giacobbe che sul possibile vincitore ha spiegato: “Marco Mengoni rimarrà il vincitore ma ci sono tanti personaggi che hanno catturato il pubblico con belle canzoni. Quelli che dicono di non guardare Sanremo? Secondo me lo vedono di nascosto, è un po’ come quelli che dicono che il Gf Vip non lo guardano. Che caratteristiche deve avere il vincitore? Deve emozionare in pochi minuti e deve arrivare al pubblico”.

In studio anche Stefano Dominella, grande esperto di moda, che ha puntato il dito contro Chiara Ferragni: “Spero che perda definitivamente follower. Ha dato il peggio di se. Uscire dal web è stato un rischio enorme. Questa signora snob, milanesissima e già quello non aiuta ad arrivare al grande pubblico, con questi abiti manifesto. Il milanese non è un dialetto che aiuta la popolarità, io la penso così. Altra cosa terribile e che ho trovato sconveniente e volgare è stato il fatto che nella serata costituzionale con Mattarella, lei vestiva una griffe francese la più griffe francese di tutte, una cosa che ho trovato davvero fuori luogo. Amadeus la doveva consigliare”.

