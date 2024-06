Scaroni su Leao: “Per 150 milioni lo impacchetto”/ Presidente Milan smentisce: “Mai detto” (2 giugno 2024)

SCARONI-LEAO, LA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO

Rafael Leao lascerà il Milan? Soprattutto, in che modo avverrà l’eventuale cessione del portoghese? Si è detto e scritto di tutto, ma il giallo sul futuro di Rafael Leao ha visto aggiungersi un nuovo, potenziale capitolo in occasione del tradizionale ricevimento al Quirinale, per la Festa della Repubblica, con il presidente Sergio Mattarella. Non si può parlare di fatti, perché non abbiamo alcuna certezza: possiamo però provare a ricostruire le tappe di cui si è parlato. Presente al Quirinale, il presidente del Milan Paolo Scaroni sarebbe stato avvicinato da un giornalista dell’agenzia stampa Dire e, alla domanda su Rafael Leao, avrebbe risposto che “se ci danno 150 milioni lo impacchetto subito, io sono molto venale”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Gabriel Jesus e Isak sogni in attacco. Florenzi addio? (1 giugno 2024)

Parole queste riportate dalla Gazzetta dello Sport, ma naturalmente da tutti gli organi di stampa che hanno ripreso quello che secondo l’agenzia Dire sarebbe un virgolettato da parte del numero 1 del Milan. Naturalmente o meno, come spesso succede in casi come questo è arrivata la smentita: la società rossonera ha negato che Scaroni abbia mai detto quelle parole a qualcuno, lo stesso presidente ha poi parlato con la Gazzetta e ha detto che “non ho mai detto niente di simile perché non lo penso assolutamente”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Theo al Bayern per 80 mln, 4 alternative per Fonseca in attacco! (31 maggio 2024)

IL FUTURO DI RAFAEL LEAO

Poi ha aggiunto che, secondo lui, la versione reale della storia è che la domanda ci sia effettivamente stata, ma che Scaroni abbia risposto citando la clausola da 175 milioni di euro, ma che Rafael Leao resterà al Milan. Quale che sia la verità, noi ci sentiamo di aggiungere questo: se anche fosse vero quanto riportato da Dire, magari il tono della dichiarazione andrebbe rivisto ma Scaroni non ha poi detto chissà cosa di clamoroso, probabilmente qualunque società prenderebbe assolutamente in considerazione un’offerta da 150 milioni per un proprio giocatore.

Leao del resto è stato tirato in ballo anche ieri sera a Sky Sport, dopo la finale di Champions League, quando Fabio Capello lo ha messo a paragone, facendolo uscire negativamente, con Vinicius Junior sostenendo come Leao abbia anche più potenziale del brasiliano almeno a livello fisico, ma che non accompagni le sue possibilità sul campo con una vita da vero professionista. Ora però sarebbe interessante scoprire cosa davvero Scaroni abbia detto di Rafael Leao, anche se dopotutto la cosa migliore sarebbe aspettare per capire se davvero, come si dice sia arrivata dall’Arabia Saudita, possa esserci un’offerta per lui da 150 milioni di euro, se non addirittura di più.

Calciomercato Milan News/ A sorpresa c'è Igor per la difesa, De Ketelaere non tornerà (30 maggio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA