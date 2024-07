Scatti di anzianità metalmeccanici 2024/ Importi per ogni livello (ultime notizie 12 luglio)

Un lavoratore che porta a termine un egregio lavoro è chiaro che vorrebbe essere ricompensato con dei premi economici interessanti. È il caso degli scatti di anzianità dei metalmeccanici per il 2024 che seguono delle regole rigide e specifiche come previsto dal nuovo CCNL.

Con il termine “scatti di anzianità” si intende quel premio che viene riconosciuto al lavoratore più fedele basato non solo sul buon lavoro che quotidianamente porta a termine ma soprattutto per aver mantenuto la propria posizione in azienda. E per un metalmeccanico fino quanto può arrivare l’incremento salariale?

Scatti anzianità metalmeccanici 2024 secondo il nuovo CCNL

Per conoscere i propri scatti di anzianità nel settore metalmeccanici occorre consultare il CCNL del 2024. Il contratto del settore ammette fino ad un massimo di 10 anni di “premio” e per cinque bienni. Questo implica che il lavoratore metalmeccanico può avere un aumento di stipendio ogni due anni.

E qui arriva l’aspetto più interessante per i lavoratori: a quanto ammonta l’incremento salariale mensile? L’importo può essere concordato con il proprio datore di lavoro e va differenziato dallo scatto di anzianità che quello è regolato dal contratto nazionale.

Questa differenziazione è importante e tutt’altro che penalizzante: in questo modo i datori di lavoro possono distinguere e premiare i lavoratori più bravi dallo scatto di anzianità basato su un importo base come da tabella:

Livello contrattuale Incremento salariale Livello D1 21,59 euro Livello D2 e C1 25,05 euro Livello C2 26,75 euro Livello C3 29,64 euro Livello B1 32,43 euro Livello B2 36,41 euro Livello B3 e A1 40,96 euro

Per assicurarsi che ogni lavoratore percepisca lo scatto d’anzianità tempestivamente il datore di lavoro è tenuto ad inserire l’importo incrementato già dal mese successivo a quello raggiunto dal biennio. Se ad esempio il dipendente a maggio 2024 ha completato il primo biennio, già nella busta paga di giugno vedrà la cifra incrementata.

