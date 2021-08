Scatti di follia, Rai 2/ Un thriller dai toni drammatici

Scatti di follia anima il pomeriggio di Rai 2 oggi, lunedì 30 agosto 2021, a partire dalle 15.45. La pellicola del 2018 è diretta da Doug Campbell, amante del genere drammatico ha diretto – Il gioco della vendetta, Killer dei sogni, Il gioco del ricatto -. Potremo definire il film come un thriller dai toni drammatici. In alcune produzioni oltre a curare la regia si è interessato anche della sceneggiatura. – Scatti di follia – è distribuito da A+E Networks, Lifetime Television. Nel cast troviamo Linsey Godfrey già interprete in – Un amore malato – e Joshua Hoffmann.

Scatti di follia, la trama del film

Scatti di follia – vede protagonista Jennifer Higgins, una donna che si occupa di fotografia con gravi disturbi mentali. Un giorno casualmente conosce il giovane nerd David, e decide di trasformarlo in uno splendido modello. In breve tempo, grazie alle fotografie di Jennifer e al fisico prestante del giovane, David diventa famoso, molto amato dalle ragazze e tutti i magazine si interessano a lui. Con il passare del tempo, David diventa un serio problema per Jennifer, la donna si sente attratta da lui e l’uomo è compiaciuto, poi quando la sua attenzione viene rivolta su alcune ragazze coetanee, Jennifer in preda alla gelosia, farà di tutto per liberarsi delle sue avversarie. Jennifer non sopportando che le giovani possano portargli via David, inizia prima con diffamarle e poi ucciderle, fino a scagliarsi con tutta la sua ferocia addosso a David, che lei ha creato e che ora vorrebbe distruggere.

