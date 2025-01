Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la rivincita del trono classico di Uomini e Donne

Nelle ultime stagioni, il trono classico non ha mai entusiasmato il pubblico di Uomini e Donne che ha sempre preferito seguire le avventure del trono over. Il trono di Martina De Ioannon, però, è riuscito a capovolgere la situazione in una stagione decisamente non fortunata per il trono classico a causa delle segnalazioni che hanno portato all’allontanamento dalla trasmissione di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno innamorati dopo Uomini e donne/ Web scatenato per la nuova coppia

Arrivata sul trono con molto scetticismo da parte del pubblico che avrebbe preferito una tronista non proveniente da Temptation Island, Martina, nonostante le numerose critiche ricevute, non ha gettato la spugna vivendo la conoscenza con i corteggiatrici con molta naturalezza, esattamente come avrebbe fatto nella vita di tutti i giorni. Una scelta vincente quella di Martina che, non solo è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico, ma anche il cuore di Ciro Solimeno che ha scelto e con cui ha iniziato una storia lontano dalle luci dei riflettori.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, come va dopo la scelta di Uomini e Donne? Indiscrezione/"Partiti a bomba"

Scelta Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la presentazione tra il corteggiatore e i fratelli di lei

Quella di Martina De Ioannon è stata una scelta in famiglia perché la tronista, per il suo giorno più bello a Uomini e Donne, ha scelto di farsi accompagnare dalla mamma e dai fratelli. Se, tuttavia, la mamma è rimasta dietro le quinte, i fratelli di Martina sono stati in studio per tutto il tempo riuscendo, così, a vedere anche le ultime esterne della sorella sia con Ciro che con Gianmarco.

Dopo aver ballato con lei prima del momento fatidico, hanno ascoltato le parole che ha usato Martina per comunicare a Ciro di averlo scelto. Per Solimeno, dunque, la puntata della scelta è stata anche quella in cui ha potuto conoscere parte della famiglia di Martina che, durante l’ultima esterna, aveva, a sua volta, conosciuto proprio il fratello di Ciro.

Abito Martina De Ioannon per la scelta di Uomini e Donne/ Ecco lo stilista che ha firmato il look