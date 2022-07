SCENARI/ Non solo l’Algeria: così la guerra in Ucraina fa la fortuna del Senegal

Difficile negare che la guerra in Ucraina avvantaggerà – per quanto riguarda i soci del gas e del petrolio – non solo il Medio oriente, ma anche l’Africa. A parte l’Algeria, anche il Senegal beneficerà a livello economico delle implicazioni di questa guerra. Come futuro Paese esportatore di idrocarburi in Africa, il Senegal infatti prevede entrate per circa 888 miliardi di franchi Cfa nel periodo 2023-2025 grazie a due depositi molto promettenti, secondo una nota recentemente pubblicata dal ministero delle Finanze e del Bilancio senegalese. Questa proiezione rappresenta quasi il 20% del bilancio statale per il 2022, fissato a oltre 5mila miliardi di franchi Cfa.

Lo scorso dicembre, l’Istituto per la governance delle risorse naturali (Nrgi) ha stimato i ricavi derivanti dalla commercializzazione di queste risorse di petrolio e gas all’1,5% del Pil o al 6% delle entrate pubbliche per 25 anni. Sulla base dei dati del Fmi, i ricavi estrattivi dell’industria nei paesi africani hanno rappresentato circa il 15% del Pil nel periodo 2006–2014.

Dal 2014, importanti scoperte di idrocarburi sono state fatte al largo delle coste del Senegal. Il grande giacimento di gas Tartaruga Ahmeyim (Gta), situato al confine marittimo senegalese–mauritano, è uno di questi. Stimate in 1.400 miliardi di metri cubi di gas, le riserve sono tra le più grandi in Africa.

Il progetto è sviluppato da BP, Kosmos Energy (che ha scoperto il sito produttivo nel 2015), Smhpm e Société des Pétroles du Sénégal (Petrosen).

La produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) e gas naturale per il mercato senegalese inizierà nel 2023. Durante la prima fase di funzionamento, e secondo le informazioni condivise da Petrosen sul suo sito web, questo giacimento di gas dovrebbe produrre 2,5 milioni di tonnellate di Gnl all’anno e 35 milioni di piedi cubi di gas naturale al giorno.

Il giacimento petrolifero di Sangomar scoperto nel 2014 e situato a 100 chilometri a sud di Dakar contiene petrolio e gas. È gestito dalla joint venture Rufisque Offshore, Sangomar Offshore e Sangomar Offshore Profond composta da Woodside (operatore, fornitore di energia che produce il 6% della fornitura globale di Gnl) e Petrosen. Si prevede che questo giacimento produrrà quasi 560 milioni di barili di petrolio e 2,4 trilioni di piedi cubi di gas naturale all’anno. Secondo lo stato senegalese, il paese registrerà entrate per circa 60 miliardi di franchi Cfa, un reddito che dovrebbe aumentare man mano che procedono. Solo per il 2024, è prevista una svolta del +500% del reddito.

