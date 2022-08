Schluchter (geologo) “Scioglimento ghiacciai non è opera uomo”/ “Prima dell’800…”

E’ decisamente interessante, e completamente differente rispetto all’opinione pubblica, il pensiero del geologo Christian Schluchter, gigante della paleontologia e della climatologia, docente emerito presso l’università svizzera di Berna, in merito al cambiamento climatico. Soffermandosi in particolare sullo scioglimento dei ghiacciai durante un’intervista esclusiva concessa ai microfoni del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, Christian Schluchter si dice convinto che lo scioglimento non è dovuto all’azione dell’uomo, in quanto iniziato ben diversi anni prima l’esistenza della rivoluzione industriale e della sovrappopolazione.

Proroga taglio accise benzina fino al 5 ottobre/ Decreto MiTE: -30 centesimi al litro

Portando alla luce la sezione di un tronco di un abete trovato sotto un ghiacciaio, Christian Schluchter ha spiegato: “Questo è uno dei tanti pezzi che ho trovato al di sotto di un ghiacciaio, se guardi attentamente puoi vedere questi anelli di crescita che diventano sempre più piccoli e che dicono che era sempre più difficile per quest’albero continuare a crescere. E’ uno degli alberi, uno dei tantissimi alberi dentro altrettanti ghiacciai delle Alpi svizzere”.

Stop al gas dalla Russia/ Nord Stream fermo 3 giorni, "colpa delle sanzioni UE"

CHRISTIAN SCHLUCHTER: “IO HO LE MIE SCOPERTE E I MIEI FATTI”

Ovviamente l’opinione del docente dell’università elvetica non viene condivisa da molti: “Io ho le mie scoperte, i miei fatti, è una ripetizione di qualcosa, e non posso provare che è colpa dell’uomo, non è assolutamente solo colpa dell’uomo”, riferendosi al cambiamento climatico e allo scioglimento dei ghiacciai. Le Alpi, secondo questa teoria, sarebbero state prive di ghiaccio ai tempi in cui non esistevano le industrie, smentendo quindi la tesi dello scioglimento dei ghiacciai a partire dalla fine dell’800.

Inflazione record, +8,4% nel 2022/ Dati Istat: energia e gas fanno esplodere i prezzi

“Possiamo affermare – ha concluso l’esperto, intervistato dal programma condotto da Mario Giordano – che ci sono state 8 o 9 glaciazioni dove i ghiacciai sono comparsi e scomparsi, c’è una ciclicità nel sistema”. Senza dubbio un’ipotesi significativa e da tenere in considerazione, anche se la quasi totalità degli esperti climatologi sono concordi nel dire che sia invece stato l’uomo a provocare i disastri che stanno mettendo in ginocchio il nostro pianeta negli ultimi tempi, a cominciare dalla siccità che si è abbattuta sull’Italia e altre parti del mondo nel 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA