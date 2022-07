Schröder, ex cancelliere tedesco in Russia/ “Sono in vacanza”, ma il Cremlino…

Nuove polemiche su Gerhard Schröder. L’ex cancelliere tedesco, infatti, è stato pizzicato dalla Bild in Russia, a Mosca, ed è un mistero il motivo della sua presenza. “Un paio di giorni di vacanza a Mosca. È una bella città”, il suo breve commento ai microfoni di un reporter della tv tedesca Rtl, ma non mancano le indiscrezioni sul suo ruolo effettivo.

Roberto Cingolani/ "Raggiungeremo la totale indipendenza dal gas russo nel 2024"

Secondo quanto spiegato dalla stampa tedesca, Schröder si trova a Mosca da domenica ed è stato “beccato” in un hotel nei pressi della sede centrale di Rosneft, il colosso russo del carburante. Non certo una sorpresa: l’ex cancelliere, infatti, sedeva nel board della società fino allo scorso maggio.

SCHRODER IN RUSSIA, TORNANO LE POLEMICHE

Criticato aspramente per i suoi legami con Vladimir Putin, Schröder era stato nominato proprio dal presidente russo come direttore del comitato degli azionisti del consorzio costruttore. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato in una nota: “Non escludiamo che ci siamo contatti, ma non ci sono appuntamenti ufficiali con Putin”. Come riportato dal Corriere della Sera, la vicenda rappresenta una grande fonte di imbarazzo per la Spd, che sta valutando una sua espulsione.

TERZA GUERRA MONDIALE, MISSILI SU KHARKIV E ODESSA/ Ucraina attacca ponte di Kherson

In carica tra il 1998 e il 2005, Schröder ad aprile aveva ribadito la sua vicinanza alla Russia in un’intervista al New York Times, ripetendo inoltre alcune delle tesi della propaganda russa sul’andamento della guerra. A fare scalpore, in particolare, la sua posizione sulla responsabilità dell’esercito di Putin nella strage di Bucha.













© RIPRODUZIONE RISERVATA