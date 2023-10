Scialpi: “Con il mio ex pensavo fosse per sempre”/ “Mio marito? L’ho conosciuto la sera che mia madre morì”

Durante la diretta di Domenica In, il cantante Scialpi ha parlato, tra le altre cose, dei suoi rapporti amorosi, confessando (ironicamente dato che è felicemente sposato) subito di essere ancora oggi alla ricerca “di una famiglia, se qualcuno si volesse fare avanti”. Il 26 agosto del 2015, però, il cantante si sposò a New York con il suo impresario e manger Roberto, per il quale racconta di aver provato “un grande amore”. Confessa che “per me era per sempre, ma non è stato così” e preferisce tralasciare su chi ricadrebbero le colpe della rottura. Dopo la relazione decise di partire per Los Angeles, ma nell’esatto momento in cui la madre di Scialpi morì.

Scialpi: "Mia madre? Ero io suo marito"/ "Quando si ammalò non riuscivo ad andarla a trovare…"

Scialpi: “Conobbi Leo la sera della morte di mia madre”

“Volevo festeggiare il mio compleanno da solo”, ricorda Scialpi del suo viaggio a Los Angeles, “tanto mia madre stava nella struttura ed ero tranquillo. Mi chiamarono nel pomeriggio per dirmi che non ce l’avrebbe fatta, ma poi siccome mi ricordavo che nella vita bisognava andare sempre avanti, mi asciugai le lacrime, uscii a brindare alla sua vita ed arrivò una persona che mi prese la testa nelle mani e mi disse che avevo sempre dato e dovevo ricevere. Era un signore che non conoscevo e ho avuto molta paura“.

Scialpi: "Incolpavo mio padre perché ero solo"/ "Ci siamo avvicinati solo quando stava per morire"

Scialpi e l’uomo misterioso parlarono per tutta la sera, organizzandosi anche per la sera successiva. “Gli lasciai una maglietta”, ricorda, “sono passati 6 anni ed è la persona che amo ancora oggi“, ovvero il compagno Leo, che per l’occasione ha mandato un messaggio a Domenica In ricordando i lunghi anni del loro amore, caratterizzati da difficoltà e sfide ma anche da un enorme amore che rende il compagno “il tuo più grande fan”. Commosso ma divertito, Scialpi racconta anche a Mara Venier che “non mi ha mai parlato in italiano, è la prima volta, è incredibile”.

