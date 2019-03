Dove avvenire il 29 marzo la prima spedizione di sole donne nello spazio, ma questa è stata rimandata per un motivo abbastanza incredibile. Pare infatti che non fossero a disposizione abbastanza tute della loro taglia. Anne McClain e Christina Koch dovranno dunque aspettare e tra tre giorni solo una di loro due partirà verso lo spazio. La notizia arriva direttamente dalla Nasa che ha fatto sapere come la Stazione spaziale internazionale (Iss) abbia a disposizione solamente uno scafando con busto di taglia media. Per questo motivo le due saranno divise e stando alle ultime notizie la Koch dovrebbe partire il 29 insieme al collega Nick Hague, mentre la McClain sarà sullo spazio il prossimo 8 aprile insieme a David Saint-Jacques.

Spedizione donne nello spazio rimandata: mancano le tute della loro taglia

Le donne e lo spazio hanno comunque una storia importante anche se dei 214 viaggi spaziali non ne è avvenuto mai uno completamente femminile. La prima donna a mettere piede nello spazio fu la russa Svetlana Savitskaya. Ovviamente la notizia non ha tardato a fare il giro del mondo con relative polemiche in merito che hanno messo al centro una scarsa attenzione legata al mondo femminile. A dire il vero il problema sarebbe semplicemente logistico e va considerato che una tuta da astronauta non è un semplice indumento, ma una vera e propria tecnologia e che per montarla ci potrebbero volere anche delle ore.

