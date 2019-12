Scintilla, Gianluca Fubelli/ Elena Morali dietro l’addio ai social? (Up&Down)

Al bando i social per Gianluca Fubelli, alias il comico Scintilla. Il volto noto di Colorado ha deciso da qualche tempo di appendere al chiodo i suoi profili sulle svariate piattaforme, chiudendo per esempio l’account Instagram e sparendo da Facebook e Twitter. Rendendo così impossibile a tutti i fan riuscire a scoprire qualcosa di più sulla sua quotidianità. Non si tratta della prima volta e forse nemmeno l’ultima, ma è impossibile non notare una certa analogia con il suo particolare rapporto con Elena Morali. “Tra me e Gianluca non c’è nessuna crisi. Ci sono delle incomprensioni come molte altre coppie. C’è stato un allontanamento, è vero, ma ora è tornato tutto alla normalità. La relazione procede, con delle pause, ma procede”, ha rivelato infatti l’ex Pupa a Novella 2000 qualche tempo fa, prima che spuntasse il presunto triangolo amoroso con il produttore Daniele Di Lorenzo. Che sia stato mesto il motivo a spingere Scintilla a correre ai ripari e ritirarsi da tutto? Gli ammiratori potranno comunque vederlo a Up&Down – Una favola normale su Italia 1, nella prima serata di oggi, mercoledì 25 dicembre 2019. Al suo fianco ci sarà anche l’amico storico Gianluca Impastato, con cui ha messo in piedi diversi sketch fin dai primi tempi a Colorado e in diversi spettacolo della scorsa estate.

Scintilla, Gianluca Fubelli: aria di tradimento, ma…

L’aria di tradimento continua a soffiare su Gianluca ‘Scintilla‘ Fubelli, almeno stando a quanto dicono diversi delatori. Il suo rapporto con la fidanzata Elena Morali è finito spesso nel vortice del gossip a causa di presunti amanti spuntati fuori dal nulla ed è quanto sta succedendo di recente, grazie alle dichiarazioni di Daniele Di Lorenzo. Il produttore avrebbe frequentato l’ex Pupa in diverse occasioni, ma sia la Morali che Scintilla hanno negato la possibilità di qualsiasi tradimento. In questo caso però Fubelli ha deciso di non dire la sua, come accaduto invece in seguito alle accuse di tradimento fatte dal personal trainer Fabio Rondinelli. “C’ero anche io quel giorno. Siamo scesi perchè Elena mi ha detto ‘scendi anche tu’ e io ho conosciuto la sua troupe. Ho visto anche quello che stava dietro per fare le foto ‘più naturali’ col telefonino, non so che avesse in mente”, ha detto il comico poco tempo fa tramite le Storie della fidanzata. Si tratta dell’ultimo intervento diretto di Scintilla, prima che svanisse del tutto dal radar dei social. L’ultima foto pubblica risale proprio al periodo subito precedente, presente sul profilo di Elena e in cui la showgirl difende a spada tratta il suo rapporto unico con l’artista: “C’è il Tempo che passa ma noi insieme non passiamo mai. Magari con il tempo cambieremo anche il nostro rapporto ma sono sicura che in un modo o nell’altro farai sempre parte della mia vita ed io della tua”.

Il messaggio di Elena Morali





