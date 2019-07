Scintilla e Elena Morali/ L’amore continua? Tra smentite e mistero…

Scintilla non sarà riuscito a portare a casa la vittoria finale nella scorsa puntata di La sai l’ultima? – dove ritornerà questa sera, venerdì 19 luglio 2019 – ma tanti applausi per lo sketch realizzato in compagnia di Romina Pierdomenico. Accantonato il tema medico introdotto da Uccio De Santis, lo storico comico di tanti appuntamenti in tv si è improvvisato fidanzato geloso alle prese con un imprevisto triangolo. Scintilla infatti si trova fuori a cena con la fidanzata Romina, ma scopre una volta arrivato al locale che seduto ad uno dei tavoli c’è anche l’ex della compagna. Indispettito per questa inaspettata presenza, Scintilla chiede quindi spiegazioni al potenziale rivale, dopo aver notato che non fa altro che bere. Solo così scoprirà che in realtà il ragazzo sta bevendo da tre anni per festeggiare la rottura con Romina. Scintilla si è distinto anche nella seconda metà della puntata, riuscendo a stravolgere la canzone per bambini Mi scappa la pipì, papà, sganciando a raffica diverse alternative per il celebre ritornello. Clicca qui per rivedere la clip di Scintilla.

Scintilla ed Elena Morali: l’amore continua?

Mentre Scintilla sembra concentrato sul suo ultimo successo a La sai l’ultima?, la storica fidanzata Elena Morali ritorna a parlare della loro relazione e soprattutto della rottura che li ha spinti a rinunciare all’imminente matrimonio. Ex Naufraga dell’Isola dei Famosi, la Morali ha smentito qualsiasi voce di corridoio sulla sua assenza a Colorado, confermando invece la presenza nella prossima edizione. Così come ha smentito che fra lei e Scintilla l’amore sia ormai finito. Nessun gossip eclatante in merito, solo la volontà di proteggere quel rapporto che è finito spesso al centro dell’attenzione dei giornali rosa italiani. Intanto Scintilla sui social condivide con i fan alcuni dei momenti salienti delle sue apparizioni in tv. Come il mini sketch con Ezio Greggio, che lo becca in flagrante mentre sta per addentare un babà, uno spuntino che sperava di potersi gustare lontano da occhi indiscreti. Clicca qui per guardare il video di Scintilla. Nelle ultime ore, il comico ha condiviso inoltre un video de I PanPers, in cui il duo improvvisa un botta e risposta fra un incauto cittadino ed un vigile facile alla multa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA