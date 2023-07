Sciopero dei treni e aerei oggi, 13 luglio 2023/ Salvini lo riduce, orari: “Termina alle 15, non venerdì”

Confermato per oggi, giovedì 13 luglio 2023, lo sciopero dei treni indetto dai sindacati di settore già nei giorni scorsi. Dopo un’iniziale previsione che avrebbe visto l’interruzione dell’agitazione sindacale nella giornata di venerdì 14, alle ore 2, in seguito ad un tavolo indetto da Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, le maggiori sigle hanno concesso una parziale revoca degli orari.

Infatti, lo sciopero dei treni di oggi si concluderà, invece che venerdì, alle ore 15 odierne. Come precedentemente annunciato, l’agitazione riguarderà tanto Trenitalia che Italo, sia per quanto riguarda i trasporti regionali, che per l’alta velocità. Le ragioni dietro all’agitazione sono, soprattutto, i rinnovi dei contratti, scaduti da anni per entrambe le aziende, mentre il personale Trenitalia lamenta anche che in seguito al precedente sciopero dei treni non si era giunti a nulla di concreto. Confermato ed invariato, invece, lo sciopero degli aerei indetto per la giornata di sabato 15, dalle ore 10 fino alle 18 per il personale di terra, e dalle 12 fino alle 16 per i piloti di Malta Air (che opera Ryanair) e di Vueling.

Sciopero treni: orari, info e fasce garantite oggi, 13 luglio

Insomma, per volere del Ministro Salvini lo sciopero dei treni di oggi, dalle 24 ore precedentemente annunciate, durerà solamente fino alle 15 di oggi. L’agitazione riguarderà treni regionali ed alta velocità, sia da parte di Trenitalia che di Italo, ma rimarranno garantite alcune importanti fasce. Tutti i treni dalle ore 6 alle ore 9 circoleranno in modo quasi regolare, mentre dalle 15 riprenderanno le classiche corse normalmente previste.

Sciopero treni oggi: le trattative tra sindacati e Mit

Subito dopo l’annuncio dello sciopero dei treni di oggi, giovedì 13 luglio, il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, si era mosso per garantire ai pendolari e ai viaggiatori quantomeno la presenza di fasce garantite. Dal conto di Trenitalia, infatti, non era stata garantita alcuna corsa, mentre i sindacati avevano annunciato che l’agitazione sarebbe potuta iniziare e finire qualche ora dopo l’effettiva previsione.

Dunque, il Mit ha chiesto un tavolo con i sindacati per tentare di revocare completamente lo sciopero dei treni di oggi, riuscendo ad ottenere, però, una parziale revoca. Infatti, con un video pubblicato ieri dal Ministro Salvini su Twitter, è stato annunciato che “ho appena firmato l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati, perché lasciare a piedi milioni di italiani, pendolari in una giornata che prevederà temperature intorno ai 35 gradi, era impensabile”. Definito “sacrosanto” lo sciopero dei treni di oggi, e pertanto la promessa del Mit è quella di far incontrare “aziende e sindacati per arrivare a dare soddisfazione ai lavoratori delle ferrovie”, ma “senza lasciare a piedi centinaia di migliaia di italiani che non ne hanno colpe”.

Ho appena firmato l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati per domani.

Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma era impensabile lasciare a piedi un milione di pendolari in una giornata che prevederà temperature intorno ai 35 gradi in tutto il Paese.… pic.twitter.com/3KJr77zQTI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 12, 2023













