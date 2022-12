Sciopero mezzi Milano e Lombardia 16 dicembre 2022/ Atm e Autoguidovie: info e orari

Uno sciopero generale è previsto venerdì 16 dicembre in quel di Milano e della Lombardia, e che riguarderà i mezzi di trasporto pubblici quindi treni, metro, tram e bus che viaggiano regolarmente nel capoluogo lombardo nonché in tutti la regione. A proclamare l’agitazione, come si legge su MilanoToday, sono stati i sindacati di Cgil Lombardia e Uil Milano e Lombardia, che aderendo quindi ad una manifestazione nazionale proclamata da tutte le principali sigle sindacali a cui prenderanno parte le varie regioni a partire da oggi proprio fino al 16 dicembre.

Sciopero Cgil 12-16 dicembre/ Le date della manifestazione regione per regione

Venerdì prossimo si preannuncia quindi una giornata di passione per i viaggiatori milanesi e in generale lombardi, visto che incroceranno le braccia i dipendenti di Atm, con possibili stop di corse, soppressioni e ritardi nella fascia 18-22, sicuramente un periodo della giornata caldo per quanto riguarda i lavoratori. Garantiti invece i mezzi nel corso del resto della giornata, mentre potrebbero esservi conseguenze anche per quanto riguarda il servizio della funicolare Como-Brunate, sempre gestita da Atm, dalle 8.30 alle 12.30.

Sciopero 2 dicembre: trasporti, scuola, sanità/ Atm, Atac, Trenord: info e orari

SCIOPERO MEZZI MILANO E LOMBARDIA 16 DICEMBRE: LE MOTIVAZIONI DELL’AGITAZIONE

Per lo sciopero previsto a Milano il prossimo 16 dicembre, possibili problemi anche per quanto riguarda i bus delle linee di Autoguidovie che servono solitamente tutta l’area metropolitana di Milano, e che dovrebbero fermarsi, come Atm, dalle ore 18:00 alle 22:00.

MilanoToday ha quindi riportato le motivazioni dello sciopero che ricordiamo, è stato indetto a livello nazionale, e che in Lombardia si verificherà il prossimo 16 dicembre: “Lo sciopero è stato proclamato contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”. Per correttezza d’informazione va detto che l’ultima agitazione, quella dello scorso 11 novembre, ha interessato solamente il 6% dei lavoratori Atm di conseguenza non è da escludere che la manifestazione in programma a fine settimana possa essere un po’ sottotono.

Sciopero trasporti ATM 2 dicembre 2022/ Milano, metro, bus e tram: info e orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA