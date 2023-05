Sciopero trasporti e mezzi pubblici oggi 26 maggio/ Trenord, Trenitalia: orari e info

Così come annunciato nelle scorse ore, per la giornata di oggi, venerdì 26 maggio 2023 è stato indetto uno sciopero generale che riguarderà principale i mezzi pubblici e i trasporti. E’ stato indetto dall’Unione sindacale di base (Usb) assieme a Usb Ps e Fisi, e riguarderà anche le scuole. I principali disagi potrebbero subirli i pendolari e i viaggiatori, a cominciare da coloro che dovranno prendere un treno di Trenitalia.

Sciopero aerei venerdì 19 maggio 2023: info e orari/ 200 voli saranno cancellati

I convogli si fermeranno infatti dalle ore 9 alle 17, fascia durante la quale i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni, ad esclusione per dell’Emilia Romagna, regione che è stata vittima di una disastrosa alluvione la scorsa settimana. Lo sciopero non riguarderà comunque i treni a lunga percorrenza, che non subiranno alcuna modifica. Stop anche ai treni del marchio Italo ma per verificare meglio gli orari si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’azienda. Attenzione anche a quanto accadrà per i mezzi di Trenord, che sono in stop dalla mezzanotte di ieri, giovedì 25, fino alle ore 23:59 di oggi, agitazione che potrà provocare ripercussioni su numerose linee, a cominciare da Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord; Brescia/Iseo – Edolo; Linee suburbane S2, S3, S4 e via discorrendo.

Sciopero trasporti pubblici oggi Milano/ Atm, info e orari: blocco di 4 ore

SCIOPERO OGGI, 26 MAGGIO, TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI: ORARI ATM

In concomitanza è in programma anche uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 9:00 alle 16:59 di oggi che riguarderà tutti i treni della Lombardia. Le fasce di garanzia saranno dalle ore 6:00 alle ore 9:00, e dalle 18:00 alle 21:00. Specificatamente per quanto riguarda Milano, ATM garantirà il servizio fino alle 8:45 poi dalle 15:00 alle 18:00.

A Roma dovrebbero circolare regolarmente i mezzi pubblici, come fa sapere Roma Servizi per la Mobilità: “Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral”, mentre a Napoli, linee di superficie garantite dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Le ultime partenze saranno comunque quelle effettuate 30 minuti prima dell’inizio dell’agitazione, mentre le prime riprenderanno 30 minuti dopo lo sciopero. In ogni caso per tutte le info ufficiali vi consigliamo di consultare i siti web o i social delle varie compagnie.

Sciopero generale aerei e mezzi oggi 21 aprile/ Voli garantiti e orari: caos scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA