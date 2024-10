SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024: IL “REBUS” ROMA

All’orizzonte c’è un’altra agitazione che rischia di mandare in tilt non solo il settore dei trasporti: è lo sciopero 18 ottobre 2024, giorno in cui diverse categorie di lavoratori potrebbero astenersi dal lavoro. Partiamo però da un piccolo giallo: da Roma arriva il comunicato con cui Atac e gli operatori privati che si occupano della gestione delle linee periferiche fanno sapere “di non aver ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali“.

Comunque, lo sciopero del trasporto pubblico locale e quello nazionale è stato proclamato dalle sigle sindacali Al Cobas e Si Cobas e ha una durata di 24 ore: a Roma scatta da mezzanotte e finisce alle 23.59, con possibili disagi per chi si sposta con bus, metropolitana e tram.

Quindi, nella capitale potrebbero esserci riduzione di servizi per quanto riguarda le linee Atac o addirittura cancellazioni, ma sono previste fasce di garanzia, che vanno dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle ore 17:00 alle 20:00 del giorno dello sciopero. Resta da capire se lo sciopero in questione è confermato, alla luce della nota Atac sopracitata.

SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024: INFO MILANO, TORINO E CATANIA

Confermato invece lo sciopero 18 ottobre 2024 a Milano, infatti in questo caso Atm fa sapere che l’agitazione potrebbe impattare sul servizio, in particolare sulle linee dalle ore 08:45 alle 15:00 e dalle 18 fino alla conclusione del servizio. Per quanto concerne invece la funicolare che collega Como a Brunate, lo sciopero in questione potrebbe creare problemi a chi si sposta con i mezzi dalle ore 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla conclusione del servizio. In questo caso, lo sciopero nasce dalla decisione di Al Cobas di rinunciare a quello del 20 settembre per convocare una protesta nazionale.

Da Milano spostiamoci a Torino, dove le fasce di garanzia sono 6-9 e 12-15. In merito alle linee extraurbane, sono coperte dall’inizio del servizio fino alle ore 08:00, successivamente dalle 14:30 alle 17:30. Invece, Sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri e Sfma Torni-Aeroporto-Ceres saranno usufruibili dai viaggiatori fino alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30. Sono disponibili anche informazioni su Catania per lo sciopero 18 ottobre 2024 si fermano i lavoratori di Amts, ma qui l’agitazione ha una durata di sole quattro ore, dalle 10:00 alle 14:00.

SCIOPERO 18 OTTOBRE 2024: QUALI SONO GLI ALTRI SETTORI COINVOLTI

Come vi anticipavamo, lo sciopero 18 ottobre 2024 non riguarda solo i trasporti, perché potrebbe coinvolgere anche le scuole per tutto il giorno. In tal caso, sarà l’ufficio scolastico a diffondere la comunicazione ufficiale. Inoltre, anche gli uffici dell’Inps potrebbero fermarsi, infatti si preannunciano possibili disagi a causa della “ridotta attività“. Dalle ore 08:00 alle 14:00, invece, è prevista la protesta dei vigili del fuoco. Infine, c’è il settore automotive, visto che Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm hanno proclamato uno sciopero dei metalmeccanici, accompagnato da una manifestazione nella capitale.