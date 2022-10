Sciopero treni Trenord 8-9 ottobre/ Info orari Lombardia: non previste fasce garanzia

LO SCIOPERO TRENI TRENORD DEL WEEKEND 8-9 OTTOBRE: TUTTE LE INFO

Sarà un weekend di “passione” per tutti i viaggiatori della Lombardia: scatta infatti alle ore 21 di sabato 8 ottobre lo sciopero treni Trenord e durerà fino a domenica 9 ottobre 2022, alle ore 21. 24 ore di potenziale caos trasporti per tutto il sistema ferroviario lombardo, da e per Milano: essendo uno sciopero attuato nel weekend non sono previste le fasce di garanzia il che renderà ancora più complesso il viaggio per chi vorrà spostarsi via treno tra sabato e domenica. L’annuncio dello sciopero è stato confermato da Trenord in una lunga nota uscita già lunedì scorso: «Si avvisa che dalle ore 21:00 di sabato 8 ottobre alle ore 21:00 di domenica 9 ottobre è stato indetto uno sciopero da parte della Rsu del personale mobile di Trenord e del sindacato OrSA, in concomitanza con uno sciopero del personale di Rete Ferroviaria Italiana della Circolazione Area Milano che potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al servizio Aeroportuale».

Lo sciopero treni previsto per sabato e domenica riguarderà anche i servizi effettuati dal personale Trenord che collega la Lombardia con le regioni limitrofe come Piemonte, Emilia Romagna e Veneto: non solo, coinvolti nello sciopero di 24 ore anche i collegamenti «transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane». Nella serata di domani sabato 8 ottobre circoleranno tutti i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e con orario di arrivo alla destinazione finale entro le ore 22, su tutti gli altri invece potrebbero sorgere ritardi, cancellazioni o cambiamenti di orario partenza.

SCIOPERO TRENORD: NO FASCE GARANZIA TRENI, COSA SUCCEDE

Nella nota Trenord sullo sciopero treni di 24 ore tra sabato e domenica viene accennato come durante l’intera durata dell’agitazione «saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1». Attenzione però, specie sulla città di Milano: domenica 9 ottobre il centro della metropoli sarà per lo più chiuso al traffico per la Deejay Ten (maratona non competitiva): per questo motivo, «gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa dall’inizio del servizio avranno origine e destinazione da Lampugnano, collegata a Cadorna dalla metropolitana M1».

Al termine della manifestazione, dopo le ore 13, «il servizio sostitutivo avrà regolarmente origine e destinazione in Via Paleocapa 1, a partire dalle corse 344, Malpensa T1 12.56-Milano Cadorna 13.34, e 347, Milano Cadorna 13.57-Malpensa T1 14.34». Va ricordato per l’appunto come essendo uno sciopero durante il weekend, da regolamento, non sono previste fasce di garanzia a tutela dei passeggeri. Non solo Trenord e bus, anche i treni regionali in Lombardia di Trenitalia potrebbero vedere alcune variazioni nell’orario visto lo sciopero in corso tra domani e dopodomani: il consiglio di Trenord è quello di consultare prima di mettersi in viaggio il sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” «tramite la nostra App e vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor», conclude la nota.











