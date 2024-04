Sciopero treni Trenord e Trenitalia oggi 22 aprile 2024/ Orari, info e corse garantite: Atm non si ferma

In corso oggi, lunedì 22 aprile 2024, lo sciopero dei treni, che aggiunge disagi insieme al maltempo complicando questo inizio di settimana nel settore dei trasporti. A fermarsi è il personale di Trenord, ma con possibili impatti per i treni dell’Alta velocità di Trenitalia che partono dal Veneto. L’attenzione è rivolta soprattutto sulla Lombardia per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi. Ma lo sciopero non riguarda il trasporto locale, quindi sospiro di sollievo per chi si sposta a Milano con bus, tram e metropolitane Atm, i cui servizi saranno garantiti, così come è assicurata la presenza della polizia locale, visto che la prefettura ha spostato lo sciopero ad un’altra data, visto che alle 21 di stasera c’è il derby della Madonnina tra Milan e Inter a San Siro. Lo sciopero dei treni Trenord è stato indetto dai sindacati Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa ferrovie.

Nel comunicato reso noto dalla società che si occupa del trasporto ferroviario in Lombardia è riportato che il personale si ferma in tutta la regione dalle 3 di oggi alle 2 di domani, martedì 23 aprile 2024. Questa mattina, ad esempio, sono stati garantiti i treni partiti dalle 6 con arrivo a destinazione entro le 9. Invece, stasera sono garantiti quelli che partono dalle 18 e arrivano a destinazione entro le 21. Chi ha bisogno di raggiungere l’aeroporto di Malpensa o da lì deve spostarsi può contare su autobus sostitutivi per i collegamenti non effettuati con le corse ferroviarie. Non sono previste, però, fermate intermedie e prevedono il collegamento tra lo scalo dell’aeroporto con le stazioni di Milano Cadorna e Stabio, in Svizzera.

LO SCIOPERO DI TRENITALIA E LE INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Trenitalia ha riportato invece la notizia dello sciopero dalle 9 alle 17 di oggi, lunedì 22 aprile, del personale mobile dell’Alta velocità del Veneto, di conseguenza possono verificarsi modifiche al servizio, non solo prima, ma anche dopo. Questa agitazione potrebbe avere effetti sui collegamenti con la Lombardia. Nessun problema per il trasporto locale, in particolare per i mezzi di Atm, che funzionano regolarmente.

Per quanto riguarda il rimborso del biglietto del treno, Trenitalia ha fatto sapere che è possibile chiederlo e ottenerlo tramite la biglietteria o compilando un modulo sul sito per i biglietti ticketless. Disponibile anche il Call Center, l’app e l’Ufficio Reclami. I clienti di Trenord, invece, possono usufruire del form sul sito ufficiale, del modulo cartaceo che si può reperire nelle biglietterie e nei My Link Point della società, oltre che via mail o Pec o raccomandata all’Ufficio Rimborsi. A prescindere dalla modalità scelta, viene emessa una ricevuta, mentre il rimborso o il voucher viene erogato entro 30 giorni dal momento in cui viene inoltrata la richiesta.

