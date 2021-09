SCIOPERO TRENI TRENORD OGGI 5 SETTEMBRE/ Disagi Lombardia: nessun servizio garantito

Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno indetto uno sciopero dei treni per quest’oggi, domenica 5 settembre. I disagi riguarderanno l’intero territorio della Lombardia, dove non potrà essere assicurato come previsto dalla normativa attualmente in vigore – in virtù del fatto che è festivo – alcun servizio minimo di garanzia.

Lo sciopero riguarderà l’intera giornata: dalle 3.00 di domenica 5 settembre alle 2.00 di lunedì 6 settembre. A subire limitazioni nonché cancellazioni saranno i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express. In quest’ultimo caso, se non dovessero esserci treni a disposizione, potranno essere istituiti gli autobus Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie) e autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie). I passeggeri potranno rimanere informati sulle ultime novità in merito alla circolazione dei treni sul sito Trenord, tramite l’App ufficiale oppure nelle stazioni stesse attraverso gli annunci sonori e i monitor.

SCIOPERO TRENI TRENORD OGGI 5 SETTEMBRE: IL COMUNICATO

Trenord ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito lo sciopero delle rappresentanze sindacali unitarie e dunque i disagi nella programmazione dei treni della regione Lombardia nella giornata di oggi, domenica 5 settembre. “Informiamo che dalle 3.00 di domenica mattina 5 settembre alle 2.00 di lunedì 6 settembre 2021 è stato indetto uno sciopero che interessa il personale dei treni”, si legge.

“L’agitazione – prosegue la nota – potrà quindi generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria della Lombardia sul servizio Regionale, Suburbano nonché sul servizio Aeroportuale che potranno subire variazioni e/o cancellazioni”. Essendo stato proclamato lo sciopero in una giornata festiva, da normativa non sono previste fasce orarie di garanzia e treni garantiti. “Per i soli servizi Aeroportuali, nel caso di non effettuazione del treno, potranno essere istituiti– conclude – autobus Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1 (a destra della stazione) e autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 (senza fermate intermedie)”.

