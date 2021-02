Scissione M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no a Draghi/ Fuori Lezzi e Morra

Era nell’aria da diverse settimane, ora sta diventando realtà: parliamo della scissione in casa M5s. Il voto di ieri al Senato ha confermato le divisioni all’interno del Movimento, con ben 15 parlamentari che hanno detto no alla fiducia a Mario Draghi, non seguendo dunque la linea dei vertici. E non è tardata ad arrivare la presa di posizione del reggente Vito Crimi…

In un post su Facebook, Crimi ha annunciato l’espulsione dei 15 “dissidenti”: «I 15 senatori che hanno votato no sono venuti meno all’impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti. Tra l’altro, il voto sul nascente Governo non è un voto come un altro. È il voto dal quale prendono forma la maggioranza che sostiene l’esecutivo e l’opposizione. Ed ora i 15 senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all’opposizione». Questo l’elenco dei no a Palazzo Madama: Abate, Angrisani, Corrado, Crucioli, Di Micco, Giannuzzi, Granato, La Mura, Lannutti, Lezzi, Mantero, Mininno, Moronese, Morra, Ortis.

La scissione nel M5s sta diventando realtà e sono ore particolarmente roventi. Adnkronos fa sapere che diversi tra gli espulsi dal Movimento stanno valutando di adire le vie legali. Il primo a percorrere questa strada sarà Elio Lannutti: «Non rilascio dichiarazioni, ma le dico con chiarezza che faremo ricorso». Questo il giudizio di Nicola Morra: «Apprendo che è stata avviata la procedura di espulsione nei miei confronti. Sono molto scosso da questa decisione, ora voglio riflettere. Mi sento M5S nel sangue». Tolto Crimi, nessun altro big di casa M5s si è sbottonato sulla vicenda, ma sarà senz’altro necessario fare i conti con Barbara Lezzi. L’ex ministro del Sud, tra i 15 espulsi, è pronta a dare battaglia: «Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l’espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la fiducia al governo Draghi. Ho preso la decisione. Mi candido a far parte del comitato direttivo del M5S (da cui non sono espulsa)».



