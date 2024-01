Scomparsa Greta Spreafico/ Il fratello Simone: “Con noi si curava, poi è andata dal fidanzato…”

Si torna a parlare di Greta Spreafico negli studi di Storie Italiane in diretta su Rai Uno, e in collegamento vi era il fratello della scomparsa, Simone, nonché il consulente della famiglia Spreafico, Davide Barzan. Nelle ultime ore ha parlato Romano, uno dei cugini di Greta Spreafico, secondo cui l’unica famiglia della scomparsa fosse quella di Gabriele, il fidanzato. “Secondo me Romano ha delle informazioni un po’ sbagliate – la replica di Simone – o forse siamo tutti matti. Una cosa ha ricordato Romano, che Greta passa qualche giorno da un amico prima di andare a Porto Tolle, che è anche un mio amico, ma Romano si dimentica che in quella telefonata lui mi abbia detto che l’hanno torturata e le hanno fatto delle bruciature, questo era lo stato in cui versava Greta, potete chiedere a mio cugino. Nel momento in cui Greta si allontana dalla famiglia e cessa le cure, dice bene Romano che Gabriele era l’unica sua famiglia, ma con lui aveva sospeso tutte le cure. Loro si erano lasciati e basta”.

Quindi il fratello di Greta Spreafico aggiunge: “Con la storia di Ravenna (quella della madre che si è gettata dal nono piano con la figlia e il cane, uccidendoli), vedo molte analogie”. Da segnalare tra l’altro che mentre andava in onda il servizio di Storie Italiane si sono viste le forze dell’ordine a Porto Tolle, in azione in corso in queste ore e bisognerà capire se si tratta di un collegamento con la scomparsa di Greta Spreafico o meno.

SCOMPARSA GRETA SPREAFICO: LE PAROLE DEL FRATELLO E DI BARZAN

Simone, fratello della scomparsa, ha ripreso la parola: “Mio cugino non sa che Greta è stata molto seguita dalla mia famiglia, sia dopo la morte di nostro padre, per cui aveva avuto una forte depressione. Lei era molto seguita poi quando è andata a vivere con il fidanzato ha smesso di curarsi ed ha cambiato atteggiamento, ci ha anche denunciato: dei misteri”.

Davide Barzan, in collegamento, aggiunge: “Greta ha tentato di tagliarsi i polsi motivo per cui l’ex fidanzato decide in maniera del tutto autonoma di allontanarla dalla sua abitazione per tutelare l’incolumità dei suoi figli, ormai non esisteva più un rapporto fra i due, quindi mi chiedo perchè non è stato detto in querela che questa relazione fosse terminata da un pezzo?”.

