Scontro tra titani, chi è Zeus?/ Il re dell’Olimpo e il padre degli dei

Pubblicità

Chi è Zeus? Il re dell’Olimpo e il padre di tutti gli dei è tra i personaggi del film epico “Scontro tra titani“. Nato a Creta, Zeus è il figlio più giovane dei Titani Crono e Rea e fratello di Poseidone, Era, Ade, Demetra ed Estia. Conosciuto dai romani con il nome di Giove, è anche il dio del cielo e del tuono. Da bambino viene nascosto dalla madre Rea in una grotte del monte Ditte perchè il padre Crono era noto nell’Antica Grecia per divorare i propri figli per un semplice motivo. Crono voleva evitare in tutti i modi che potesse realizzarsi la profezia che ipotizzava la sua morte per mano di uno dei suoi figli. Per questo motivo Rea mise in salvo Zeus che è stato allevato dalla capra Amaltea e aiutato dai Cureti, che lo misero al sicuro da tutto e tutti. Una volta diventato grande, Zeus con la complicità della madre e dei i Giganti e degli Ecatonchiri è protagonista di una guerra durata dieci anni contro il padre. Una guerra terminata con la vittoria di Zeus che divise il regno del padre Crono con i fratelli assegnando il mondo degli inferi a Ade, il mare e le acque a Poseidone tenendo per sé il potere sul cielo.

Pubblicità

Dio Zeus, mitologia greca: Metide la prima moglie

Una volta diviso il regno, il Dio Zeus sposa Metide ma una volta rimasta incinta decide di mangiarla viva per evitare che possa mettere al mondo il figlio. Perchè? Urano e Gea lo avvisavano che qualora fosse nato un maschio avrebbe rischiato il trono. Nonostante il folle gesto di ingoiare la moglie incinta del proprio figlio, il bimbo nacque lo stesso: si trattata della dea Atena. Dopo la morte di Medite, Zeus sposa prima Temi e poi Eurinome. Successivamente si unisce alla sorella Demetra da cui ha il figlio Persefone; poi si unisce a Mnemosine, madre di Muse, e infine Leto con cui ha i figli Apollo e Artemide. L’utima moglie di Zeus è stata Era. Parlando dei suoi poteri, Zeus è il re del fenomeni atmosferici, ripuliva il cielo o lo copriva di nuvole, dispensava la pioggia e scagliava i fulmini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA