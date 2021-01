Scooby-Doo 2 mostri scatenati/ Video, su Italia 1 il film con Sarah Michelle Gellar

Scooby-Doo 2 mostri scatenati va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 15:50. La pellicola è stata realizzata nel 2004 attraverso una co-produzione tra Canada e Stati Uniti d’America con la distribuzione gestita dalla Warner Bros Pictures. Il soggetto è tratto dai famosi fumetti ideati da William Hanna con la collaborazione di Joe Ruby e Ken Spears mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata da James Gunn. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Oliver Wood con le musiche di David Newman e nel cast sono presenti Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Seth Green e Peter Boyle.

Scooby-Doo 2 mostri scatenati, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Scooby-Doo 2 mostri scatenati. Shaggy, Scooby, Fred, Velma e Daphne grazie alla loro attività investigativa sono diventati dei veri e propri eroi capaci sempre comunque di risolvere anche i casi più complicati e illogici. Per dare il giusto risalto alle loro capacità nel campo della criminologia i cinque amici vengono invitati a prendere parte alla cerimonia di inaugurazione ad una mostra dedicata alla criminologia voluta fortemente da un magnate di nome Patrick.

Il motivo per il quale i cinque amici sono stati invitati a presenziare quest’evento lontano è legato alla loro capacità di saper risolvere i casi soprattutto al fatto che nella stessa struttura siano presenti alcuni costumi indossati dai malviventi poi smascherati nei vari casi risolti. Durante la cerimonia di inaugurazione della mostra davanti ad un pubblico piuttosto nutrito di grandi famiglie dei cinque amici avviene una cosa inspiegabile ossia il costume di un dinosauro prende vita ed inizia a far serpeggiare la paura tra i vari presenti.

Inoltre dal nulla compare un malefico criminale dalle sembianze che ricordano quelle di una mostro il quale sembra essere in possesso di un potere che mi permette di comandare il dinosauro e di far animare ogni genere di costume presente in quella mostra. I 5 amici convinti che si tratta di una messa in scena di un criminale cercano immediatamente di smascherarlo ma finiscono per rendersi ridicoli andare gli occhi dei vari visitatori presenti. In virtù di questo incredibile successo in cinque amici decidono di impegnarsi maggiormente per risolvere il caso ed in particolare Shaggy e Scooby provano a vincere la proverbiale paura che sempre li ha caratterizzati. Il tentativo di risolvere il caso con tempistiche estremamente ridotte si dimostra ancora più arduo in virtù di alcune situazioni contingenti come ad esempio la storia d’amore che improvvisamente scoppia tra Velma e Patrick ossia il proprietario della mostra stessa.

