Scoperto nuovo pianeta/ Ha la forma di un pallone di rugby ed è il doppio di Giove

Scoperto un nuovo pianeta dalla forma ovale, simile ad un pallone di rugby. A fare l’incredibile scoperta è stato il telescopio spaziale Cheops, progettato per la ricerca e lo studio degli, ovvero quelli che ruotano attorno ad una stella. Gli astronomi hanno notato che la sua forma, a causa delle forti forze di marea, ricorda quella di un pallone da rugby e non quella di una sfera come altri. I risultati dell’esplorazione sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

LEGIONELLA, COS'È?/ Da dove viene il batterio che ha infettato David Sassoli

Il pianeta, chiamato WASP-103b, si trova nella costellazione di Ercole: è grande quasi il doppio di Giove ed è circa cinquanta volte più vicino alla sua stella di quanto lo siano tra di loro Terra e Sole. Allo stesso tempo, la stella di WASP-103 è 1.7 volte più grande e 200°C più calda del sole. “Per la vicinanza alla sua stella, sospettavamo che il pianeta avesse maree molto forti, ma non siamo ancora stati in grado di verificarlo”, ha spiegato – in un comunicato stampa diramato dall’Università di Berna – uno degli autori dello studio, il professore di astrofisica Yann Alibert.