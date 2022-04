Scoprono in diretta il sesso dell’ottavo figlio/ Sorpresa a Big Show per due genitori

Sorpresa in diretta a Big Show, il nuovo programma di Enrico Papi in onda su Canale 5. Una giovane coppia seduta tra il pubblico vede salire sul palco i sette figli che credevano a casa con la nonna. Sono tutti giovanissimi, dei bambini dolci e affettuosi, desiderosi di scoprire insieme a papà e mamma se ad allargare la famiglia sarà un fratellino o una sorellina. La madre, infatti, è in attesa dell’ottavo figlio e sta per scoprire il sesso del nascituro durante la messa in onda della puntata. Prima di arrivare al dunque Scintilla ed Enrico Papi giocano coi sette bimbi, mettendo alla prova il loro splendido legame coi genitori.

Big Show, Scintilla ed Enrico Papi alle prese con una “maxi famiglia”

“Ad un certo punto è bene fermarsi, altrimenti vi serve un pulmino, il controllore…”, consiglia divertito Scintilla tra le risate generali. Il pubblico ad un certo punto si solleva e con delle luci azzurre svela a questa bellissima famiglia l’arrivo di un maschietto. Mattia, uno dei sette figli, piange perché è emozionato e perché in fondo ci sperava. Papà e mamma, visibilmente segnati dalla sorpresa, abbracciano i bambini e si prendono l’applauso. Sorpresa riuscita a Big Show, ancora una volta.

