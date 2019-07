SCUOLA DI POLIZIA 6 LA CITTÀ È ASSEDIATA/ Su Italia 1 il film con McCoy (21 luglio)

Se cercate un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, demenziale verrà trasmessa su Italia, alle 15:40, la pellicola del 1989 Scuola di polizia 6 – La città è assediata (Police Academy 6: City Under Siege) sesto capitolo di una delle saghe comiche più divertenti del cinema stelle-strisce. Prodotto da Paul Maslansky e Donald West, il film fu diretto dal regista americano Peter Bonerz, che ha curato “Good Morning, Miami”, un telefilm molto popolare alla fine degli anni ’70, oppure “Quell’uragano di papà”, altro telefilm amabile, per famiglie. Sempre nell’ambito delle serie televisive lo ritroviamo in “Friends”. altra celebre serie per la quale ha diretto diversi episodi. Nel cast del film ritroviamo Matt McCoy nel ruolo del romantico poliziotto (con la testa spesso tra le nuvole, eppure alla fine incisivo), Sergente Nick Lassard, oltre che il caratterista/attore Bubba Smith oppure la bella e procace Marion Ramsey.

SCUOLA DI POLIZIA 6, LA TRAMA DEL FILM

Piccoli successi per il capitano Harris: dopo anni di lavoro in polizia all’ombra del sergente Lassard, finalmente il Dipartimento gli assegna un distretto tutto suo, non sta nella pelle. Ma nel distretto le cose non sono tutte rose e fiori: la banda Wilson Heights, comandata dalla mente criminale detta in zona “Mastermind”, composta da tre cecchini infallibili, fa il bello e il cattivo tempo nel quartiere e il distretto di Harris non è così facile da governare, anzi, il Capitano ha seri problemi nella gestione. Addirittura Flesh, uno dei tre criminali della gang, pratica perfettamente l’escrima, un’arte marziale filippina in cui si impiegano armi micidiali. Nonostante il Capitano Harris ci provi in tutti i modi, la banda fa ciò che vuole, rapina ovunque. Il Sindaco non sopporta più la situazione e manda il Comandante Lassard a unirsi con il Capitano Harris nel gestire la situazione, cosa che, è risaputo, ad Harris non va giù…

© RIPRODUZIONE RISERVATA