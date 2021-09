Scuola, in classe niente mascherina se tutti vaccinati/ “Dosi su 12-18 in crescita”

Le classi con alunni vaccinati potranno fare a meno della mascherina al ritorno a scuola. La nuova norma è stata annunciata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso della conferenza stampa organizzata con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri nel quale, tra i tanti temi, è stato anche fatto il punto sull’emergenza Covid-19.

In vista del rientro a scuola, nessuno vuole correre rischi. L’Istituto superiore di sanità ha dunque diffuso le linee guida da seguire per evitare il contagio tra i banchi: dispositivi di protezione, distanziamento sociale e campagne di screening periodiche su base volontaria. La novità più sorprendere, tuttavia, riguarda le classi composte completamente da vaccinati. Esse, infatti, avranno il privilegio di potere evitare di indossare la mascherina durante le lezioni.

Scuola, in classe niente mascherina se tutti vaccinati: è possibile?

Il tasso di immunizzazione di adolescenti e ragazzi in età scolare, tuttavia, al momento non è altissimo in Italia. Avere classi senza mascherina a scuola poiché tutti gli alunni sono vaccinati, dunque, ad oggi appare difficile. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nonostante ciò, è fiducioso. “Un bel segnale sta arrivando dai più giovani. Da loro sta arrivando un messaggio di grande fiducia, di libertà, con un numero molto significativo di vaccinazioni in corso e una percentuale che nei più giovani ha addirittura superato alcune delle generazioni di mezzo”, ha detto, come riportato dall’Adnkronos, nel corso della conferenza stampa.

La speranza di riaprire gli istituti scolastici in sicurezza, attraverso l’adesione dei giovani alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 ed alle nuove linee guida, è condivisa dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “La scuola è vivere assieme. Il 91,5% del personale è vaccinato e i ragazzi giorno dopo giorni si stanno vaccinando, soprattutto tra i 16 e i 19 anni. Come già detto, il generale Figliuolo farà un’operazione di screening per garantire anche i ragazzi più piccoli”, ha aggiunto.



