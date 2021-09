Conferenza stampa Draghi, diretta video/ Temi Governo: Green Pass, vaccini, trasporti

CONFERENZA STAMPA: QUANDO PARLA DRAGHI

Dopo la pausa estiva e le forti polemiche anche in seno al suo Governo per l’obbligo di Green Pass esteso a locali, ristoranti, scuola e trasporti a lunga percorrenza, torna a parlare in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi: dopo il Cdm convocato alle ore 11.30 a Palazzo Chigi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio si terrà il nuovo confronto con la stampa alla presenza non solo del Premier ma anche dei Ministri Enrico Giovannini (Trasporti), Roberto Speranza (Salute), Patrizio Bianchi (Scuola) e dovrebbe esserci anche la Ministra dell’Università Maria Cristina Messa. Collegamento in diretta video streaming sui canali social di Palazzo Chigi, con l’orario d’inizio che seguirà a ruota la fine del Consiglio dei Ministri.

RENZI: “REDDITO DI CITTADINANZA FLOP”/ Oggi presenterà il referendum per abolirlo?

Sul tavolo primariamente vi saranno i due decreti approvati in CdM: il Dl Incendi e il Dl Infrastrutture, con particolare attenzione a quest’ultimo dove verranno inserite tra i 13 articoli della bozza nuove norme sui regolamenti in tema parcheggi-multe per le aree cittadine. Non inserito nell’ordine del giorno ma secondo fonti di Governo comunque all’attenzione del Cdm, si discuterà dell’accoglienza dei profughi in arrivo dall’Afghanistan dopo la fuga delle forze Nato negli scorsi giorni: questa sera il Premier Draghi è atteso a Marsiglia ad un incontro con il Presidente Emmanuel Macron e nella conferenza stampa di oggi sarà l’occasione di capire su quali temi verterà il colloquio strategico tra i due leader più influenti al momento (vista la presidenza uscente di Angela Merkel) in Europa.

Cdm oggi Governo Draghi/ I temi: Dl Infrastrutture, Dl Incendi, Green Pass scuola

DIRETTA VIDEO STREAMING, TUTTI I TEMI DOPO IL CDM

Visti però gli scontri avvenuti nelle ultime ore all’interno dei due principali partiti della maggioranza – Lega e Pd – sul fronte Green Pass, la conferenza stampa di oggi sarà utile anche per ribadire i punti chiave dell’azione di Governo in merito alla lotta alla pandemia. Con l’obbligo del certificato verde su scuola e trasporti il Carroccio ha deciso di proporre alcuni emendamenti in Commissione alla Camera per provare a modificare il Decreto approvato dal CdM il 5 agosto scorso, trovando però l’opposizione dei partiti di Centrosinistra che gridano alla spaccatura provocata da Salvini. Il Premier Draghi, assieme ai Ministri presenti oggi in conferenza stampa, ribadirà le linee guida che orienteranno anche le prossime scelte in materia di Green Pass, rilasciando sicuramente un commento anche sulle tante polemiche a livello nazionale in merito all’eventualità di introdurre nei prossimi mesi l’obbligo vaccinale (dovesse il Covid tornare ad affollare i ricoveri ospedalieri, cosa finora non avvenuta per fortuna nonostante la contagiosissima variante Delta). Fonti dell’esecutivo riportano di un Draghi intenzionato nella diretta streaming della conferenza stampa odierna a delineare «le priorità dell’azione di governo», non solo sul Covid. PNRR, Manovra, pensioni, riforma fiscale e poi ancora controlli Green Pass a scuola e trasporto pubblico locale: i temi sono svariati, la fase 2 del Governo Draghi è ufficialmente cominciata.

Speranza “Valutiamo obbligo vaccinale”/ “Green Pass? Lega risponda delle sue azioni”





© RIPRODUZIONE RISERVATA