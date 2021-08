“Scuola, mascherina a partire dai 2 anni”/ Walter Ricciardi: “Lo dice la scienza”

Riflettori accesi sulla ripartenza della scuola a settembre a In onda, Walter Ricciardi è netto: le evidenze scientifiche spingono verso l’obbligo di mascherina sopra i 2 anni. Il consulente del ministro Speranza ha esordito così: «Io sono un consulente scientifico e l’evidenza scientifica dice che la sicurezza in scuole e asili la puoi garantire se rispetti una serie di misure: se vaccini, se mantieni la distanza, se mantieni le mascherine e se controlli l’aria».

Santanchè/ "Positiva dopo vaccino senza saperlo, sono andata in giro col green pass"

Walter Ricciardi s’è poi soffermato sui dispositivi di protezione: «Secondo noi la protezione con le mascherine deve essere data sopra i 2 anni. Questa è l’evidenza scientifica che emerge, poi la politica deve interpretare e decidere. Non si risolve tutto con la vaccinazione. Dai 12 anni in giù non sarà possibile vaccinare». L’esperto ha poi analizzato le differenze tra mascherine: «Le mascherine dovremo portarle per un congruo periodo di tempo: con la mascherina chirurgica prendi la variante Delta, mentre con la Ffp2 no. Ma non si può portare la Ffp2 per tutto il tempo perché si fatica a respirare».

Maria Rita Gismondo/ "Green pass è dannoso. Immunità di gregge? Non raggiungibile"

WALTER RICCIARDI: “VACCINO MODIFICA DNA? UNA BUFALA”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Concita De Gregorio e David Parenzo, Walter Ricciardi ha rimarcato a proposito dei bambini: «Il liberi tutti ha portato a aumentare di quindici volte le strutture sanitarie necessarie per curarli. La Delta colpisce di più i bambini. Con la variante precedente i bambini erano meno contagiati perché la mutazione era meno contagiosa». Sempre a proposito dei più piccoli, questa volta in ottica vaccinazione, molti genitori temono che sia vero che il vaccino determini delle modificazioni del DNA, Walter Ricciardi non ha utilizzato troppi giri di parole: «Io ho parlato con tanti genetisti, il mio amico Novelli da trent’anni cerca di modificare il DNA e non ci riesce. É una bufala».

LEGGI ANCHE:

"Più vicini all'inizio che alla fine della pandemia"/ L'allarme di Larry Brilliant

© RIPRODUZIONE RISERVATA