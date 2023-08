SCUOLA/ “Tieni gli occhi aperti”: un viaggio (in musica) al cuore delle cose

È stato recentemente inciso e pubblicato su diverse piattaforme l’album Tieni gli occhi aperti (arrangiamenti di Walter Muto, canta Miriam Bragantini).

Si tratta di una raccolta di dodici canzoni composte, parole e musica, da un’insegnante, Laura Vitale, una vita dedicata all’insegnamento e una passione, quella per la musica, da sempre coltivata e abbondantemente spesa sui banchi di scuola.

SCUOLA/ "Don Milani, non dimentichiamoci l'origine della santa inquietudine"

Pur essendo i diretti destinatari degli alunni di scuola primaria, i temi trattati, le parole e le melodie sono tutt’altro che banali e non relegabili all’ambito della musica di intrattenimento infantile. L’ispirazione da cui sono nate trova la sua origine nella lettura in classe di libri che accompagnano il percorso scolastico, proponendo di anno in anno tematiche e autori fondamentali per la crescita del bambino. O del ragazzo, perché per la loro valenza educativa come fattore di crescita e maturazione tali letture possono essere a maggior ragione proposte nelle scuole di grado superiore.

SCUOLA/ Scelga se continuare a morire o seguire Leopardi e il papa

Ciò che ha portato alla composizione dei brani non è stata una decisione programmatica, ma un’esigenza naturale di entrare nelle esperienze di lettura, di studio, di scoperta della realtà con tutto se stessi, intelligenza e ragione, sensibilità ed emozione. La musica, espressa nel canto corale, è lo strumento più suggestivo e coinvolgente: senza bisogno di spiegazioni aggiuntive ci fa scendere al cuore delle cose. Ci fa cogliere della vita il suo aspetto più intimo e misterioso e la sua bellezza, che spesso le parole non bastano a comunicare. Ogni contenuto può essere dalla musica abbracciato, reso vivo e sperimentabile. Attraverso il canto le vicende narrate, le avventure, i desideri e le domande dei nostri eroi diventano pienamente nostri.

SCUOLA/ Traviata gender, un pasticcio senza verità che non piace ai giovani

I dodici brani sono stati arrangiati e incisi nello studio di Tappeti Sonori, grazie alla collaborazione artistica di Walter Muto, tecnica di Ivano Conti e all’interpretazione vocale di Miriam Bragantini e sono ascoltabili sulle diverse piattaforme, Spotify, Youtube, Deezer, Amazon, basta digitare titolo e autore.

È stato pubblicato anche un libro, illustrato da Miriam Zaccara, con i testi delle canzoni e i QRcode per accedere direttamente al brano richiesto.

Ogni brano dell’album fa riferimento ad un’esperienza, vissuta in prima persona o partecipata indirettamente grazie alla lettura in classe.

Il primo brano, Hu mita koda, benvenuto amico mio, invito a far parte di un popolo che lotta, lavora, prega e canta, e ricalca i canti tribali degli Indiani.

Storia di amicizia si ispira a La regina della neve di Andersen: se negli occhi e nel cuore entra una scheggia dello specchio malvagio, ogni cosa perde la sua bellezza, ogni amicizia diventa impossibile. Ma infine il male è perdonato e l’amicizia, benedetta dal cielo, è per sempre.

Le avventure di Pinocchio hanno ispirato il terzo brano, Che cosa sei. Ognuno di noi, come Pinocchio, prima non c’era e adesso c’è, vuole scappare dal padre e ogni volta si mette nei guai, ma scopre che con lui la vita è più bella e più vera.

I brani ispirati a Magellano in Vale la pena, a Ulisse, in Itaca tornerò, alle avventure di Frodo, in Dobbiamo andare ci raccontano che si può dare la vita per un grande ideale, che c’è un desiderio che urge, una chiamata e un compito ci sono stati affidati.

Due brani sono dedicati a Maria, Donna benedetta, e a Giuseppe, questa con testo italiano dell’autrice sull’aria di un’antica ballata inglese.

Guarda la realtà, L’uomo, Tieni gli occhi aperti, sono un invito a spalancare gli occhi sulla realtà, piena di miracoli e sorprese, e sull’uomo il cui cuore pieno di domande vale più dell’intero universo. Il professore de Le cronache di Narnia, le cui parole danno il titolo alla raccolta, avvisa: la vita è una grande avventura, stiamo con gli occhi aperti, il meglio deve ancora avvenire.

Per l’acquisto del libro Tieni gli occhi aperti il riferimento è quello della scuola paritaria Angela Merici di Desenzano del Garda, che ne ha promosso la produzione: segreteria@scuolangelamerici.it

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA